Церковні свята 24 березня: що робити у Передсвято Благовіщення та хто був Захарія Печерський

Життя преподобного Захарії Печерського

Преподобний Захарія – пісник, який жив у XII-XIV століттях і був ченцем у Києво-Печерській лаврі. Він був відомий своїм аскетизмом та духовними подвигами. Преподобний дотримувався суворого посту, іноді харчуючись лише однією травою після заходу сонця.

Захарія прославився своєю здатністю молитвою виганяти бісів та зцілювати душу людини. Його святі мощі спочивають у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври, де вони є предметом шанування вірян.

Торжество Православ’я

Перший тиждень Великого посту називається Торжеством Православ’я. Це свято встановлене у 843 році у Візантії після перемоги над єретиками-іконоборцями. До цього часу православних християн, які шанували ікони, піддавали гонінням, а ікони та мощі святих знищували. Свято Торжества Православ’я відзначає відновлення шанування ікон та перемогу над єрессю, що спотворювала християнське віровчення.

Заборони та прикмети дня

У переддень Благовіщення важливо дотримуватися певних заборон. Не рекомендується займатися важкою працею, прибиранням, пранням чи шиттям після обіду, оскільки це вважається гріхом. Також слід уникати пліток, заздрості, хвастощів, засудження та відмови в допомозі. В цей день не прийнято ходити в гості або приймати гостей.

За народними прикметами, 24 березня – це час, коли потрібно завершити всі невідкладні справи та зробити прибирання в домі. Раніше в цей день за традицією на вулиці розпалювали багаття, в якому спалювали все непотрібне. Вважалося, що чим вище полум’я багаття, тим кращий захист від нечистої сили.

Святкування та молитва

Увечері на передсвято Благовіщення можна піти до храму на службу, помолитися та попросити заступництва у Пресвятої Діви Марії. Якщо немає можливості відвідати храм, можна помолитися вдома або в іншому місці. Головне – це щира молитва.

За народним звичаєм, перед тим як іти до церкви, всією сім’єю тричі обходили дім із молитвами, щоб захистити його.

Імениники 24 березня

День ангела за новим календарем святкують Володимир, Захар, Степан, Петро, Яків.

Іменини за старим календарем у Юхима, Івана, Георгія, Єгора, Юрія, Олексія.