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24 марта: Зачем нужен День борьбы с депрессией и другие праздники и события этого дня

24 марта: Зачем нужен День борьбы с депрессией и другие праздники и события этого дня

Сегодня, 24 марта 2024 года, мир и Украина отмечают несколько значимых международных праздников, напоминающих нам о важности здоровья, прав человека и исторической памяти.

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Этот день посвящен повышению осведомленности о туберкулезе – инфекционном заболевании, которое остается одной из ведущих причин смерти от инфекционных болезней в мире.

В Украине этот день также известен как День фтизиатра, когда чествуют врачей, специализирующихся на борьбе с этой болезнью.

Международный день защиты права на правду относительно грубых нарушений прав человека

Этот праздник установлен для памяти жертв грубых нарушений прав человека и подчеркивания важности права на правду и справедливость.

Международный день борьбы с депрессией

Основатели в этот день стремятся привлечь внимание к депрессии как серьезной проблеме, влияющей на миллионы людей по всему миру. В этот день проводятся просветительские мероприятия, направленные на повышение осведомленности об этом психологическом расстройстве и его влиянии на жизнь людей.

День памяти о правде и справедливости в Аргентине

Этот день в Аргентине посвящен памяти жертв Грязной войны – периода государственного терроризма, длившегося с 1974 по 1983 год. Он отмечается в годовщину государственного переворота 1976 года, приведшего к установлению военной хунты.

Исторические события, произошедшие 24 марта

  • 1155 — князь Юрий Долгорукий захватил Киев.
  • 1603 — после смерти королевы Елизаветы королевства Англии и Шотландии объединились, шотландский король также стал королем Англии под именем Иаков I.
  • 1654 — Богдан Хмельницкий подписал мартские статьи с московским царем Алексеем Михайловичем.
  • 1794 — на территории Речи Посполитой началось восстание Тадеуша Костюшко против России и Пруссии.
  • 1802 — английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.
  • 1882 — немецкий бактериолог Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза, известного сейчас как палочку Коха.
  • 1932 — в Таиланде в результате переворота установилась конституционная монархия.
  • 1999 — войска НАТО начали авиационные атаки против объектов в Югославии.
  • 1999 — в национальном парке Цаво (Кения) в результате крушения пассажирского поезда погибли 36 человек, 200 травмированы.
  • 2020 — Международный олимпийский комитет объявил о переносе летней Олимпиады 2020 в Токио на следующий год из-за пандемии COVID-19.

Известные личности, родившиеся 24 марта

  • 1494 — Георгиус Агрикола, немецкий ученый, философ.
  • 1733 — Джозеф Пристли, английский естествоиспытатель, химик.
  • 1809 — Жозеф Лиувилль, французский математик.
  • 1874 — Гарри Гудини, американский иллюзионист.
  • 1884 — Петер Дебай, нидерландский физик, химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1936 года.
  • 1900 — Иван Козловский, украинский советский тенор.
  • 1906 — Клавдия Шульженко, украинская советская певица.
  • 1921 — Василий Смыслов, советский шахматист, 7-й чемпион мира.
  • 1926 — Дарио Фо, итальянский драматург, режиссер, лауреат Нобелевской премии по литературе 1997 года.
  • 1930 — Стив МакКвин, американский актер.
  • 1979 — Виктор Бронюк, украинский музыкант, лидер группы ТиК.
  • 1982 — Александр Педан, украинский шоумен.
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