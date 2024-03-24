24 марта: Зачем нужен День борьбы с депрессией и другие праздники и события этого дня

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Этот день посвящен повышению осведомленности о туберкулезе – инфекционном заболевании, которое остается одной из ведущих причин смерти от инфекционных болезней в мире.

В Украине этот день также известен как День фтизиатра, когда чествуют врачей, специализирующихся на борьбе с этой болезнью.

Международный день защиты права на правду относительно грубых нарушений прав человека

Этот праздник установлен для памяти жертв грубых нарушений прав человека и подчеркивания важности права на правду и справедливость.

Международный день борьбы с депрессией

Основатели в этот день стремятся привлечь внимание к депрессии как серьезной проблеме, влияющей на миллионы людей по всему миру. В этот день проводятся просветительские мероприятия, направленные на повышение осведомленности об этом психологическом расстройстве и его влиянии на жизнь людей.

День памяти о правде и справедливости в Аргентине

Этот день в Аргентине посвящен памяти жертв Грязной войны – периода государственного терроризма, длившегося с 1974 по 1983 год. Он отмечается в годовщину государственного переворота 1976 года, приведшего к установлению военной хунты.

Исторические события, произошедшие 24 марта

1155 — князь Юрий Долгорукий захватил Киев.

1603 — после смерти королевы Елизаветы королевства Англии и Шотландии объединились, шотландский король также стал королем Англии под именем Иаков I.

1654 — Богдан Хмельницкий подписал мартские статьи с московским царем Алексеем Михайловичем.

1794 — на территории Речи Посполитой началось восстание Тадеуша Костюшко против России и Пруссии.

1802 — английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.

1882 — немецкий бактериолог Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза, известного сейчас как палочку Коха.

1932 — в Таиланде в результате переворота установилась конституционная монархия.

1999 — войска НАТО начали авиационные атаки против объектов в Югославии.

1999 — в национальном парке Цаво (Кения) в результате крушения пассажирского поезда погибли 36 человек, 200 травмированы.

2020 — Международный олимпийский комитет объявил о переносе летней Олимпиады 2020 в Токио на следующий год из-за пандемии COVID-19.

Известные личности, родившиеся 24 марта