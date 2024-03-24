24 марта: Зачем нужен День борьбы с депрессией и другие праздники и события этого дня

Сегодня, 24 марта 2024 года, мир и Украина отмечают несколько значимых международных праздников, напоминающих нам о важности здоровья, прав человека и исторической памяти.
Всемирный день борьбы с туберкулезом
Этот день посвящен повышению осведомленности о туберкулезе – инфекционном заболевании, которое остается одной из ведущих причин смерти от инфекционных болезней в мире.
В Украине этот день также известен как День фтизиатра, когда чествуют врачей, специализирующихся на борьбе с этой болезнью.
Международный день защиты права на правду относительно грубых нарушений прав человека
Этот праздник установлен для памяти жертв грубых нарушений прав человека и подчеркивания важности права на правду и справедливость.
Международный день борьбы с депрессией
Основатели в этот день стремятся привлечь внимание к депрессии как серьезной проблеме, влияющей на миллионы людей по всему миру. В этот день проводятся просветительские мероприятия, направленные на повышение осведомленности об этом психологическом расстройстве и его влиянии на жизнь людей.
День памяти о правде и справедливости в Аргентине
Этот день в Аргентине посвящен памяти жертв Грязной войны – периода государственного терроризма, длившегося с 1974 по 1983 год. Он отмечается в годовщину государственного переворота 1976 года, приведшего к установлению военной хунты.
Исторические события, произошедшие 24 марта
- 1155 — князь Юрий Долгорукий захватил Киев.
- 1603 — после смерти королевы Елизаветы королевства Англии и Шотландии объединились, шотландский король также стал королем Англии под именем Иаков I.
- 1654 — Богдан Хмельницкий подписал мартские статьи с московским царем Алексеем Михайловичем.
- 1794 — на территории Речи Посполитой началось восстание Тадеуша Костюшко против России и Пруссии.
- 1802 — английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.
- 1882 — немецкий бактериолог Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза, известного сейчас как палочку Коха.
- 1932 — в Таиланде в результате переворота установилась конституционная монархия.
- 1999 — войска НАТО начали авиационные атаки против объектов в Югославии.
- 1999 — в национальном парке Цаво (Кения) в результате крушения пассажирского поезда погибли 36 человек, 200 травмированы.
- 2020 — Международный олимпийский комитет объявил о переносе летней Олимпиады 2020 в Токио на следующий год из-за пандемии COVID-19.
Известные личности, родившиеся 24 марта
- 1494 — Георгиус Агрикола, немецкий ученый, философ.
- 1733 — Джозеф Пристли, английский естествоиспытатель, химик.
- 1809 — Жозеф Лиувилль, французский математик.
- 1874 — Гарри Гудини, американский иллюзионист.
- 1884 — Петер Дебай, нидерландский физик, химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1936 года.
- 1900 — Иван Козловский, украинский советский тенор.
- 1906 — Клавдия Шульженко, украинская советская певица.
- 1921 — Василий Смыслов, советский шахматист, 7-й чемпион мира.
- 1926 — Дарио Фо, итальянский драматург, режиссер, лауреат Нобелевской премии по литературе 1997 года.
- 1930 — Стив МакКвин, американский актер.
- 1979 — Виктор Бронюк, украинский музыкант, лидер группы ТиК.
- 1982 — Александр Педан, украинский шоумен.