Война, день 1003: россия испытала в Украине новую баллистическую ракету

В среду, 21 ноября, Воздушные силы ВСУ заявили об ударе по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Но СМИ со ссылкой на западные источники сообщили, что это был экспериментальный удар ракетой другого типа. Путин фактически подтвердил ее испытание в боевых условиях.

Как заявил российский диктатор, в четверг по городу Днепр был нанесен удар при помощи новейшей ракетной системы «Орешник». При этом использовалась боеголовка в безъядерном исполнении. Это была ракета средней дальности, как и предполагали ранее западные эксперты.

Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что россия 21 ноября запустила экспериментальную баллистическую ракету средней дальности, прототипом которой является межконтинентальная модель РС-26 Рубеж. По ее словам, перед запуском США получили предупреждение «через каналы уменьшения риска ядерного конфликта».

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко усомнился в том, что ракета «Орешник» вообще существует. По его мнению, путин после совершённого и понимания, что сделал и какие могут быть последствия, выдал очередную порцию лжи.

«Примерно во второй половине дня по многим российским площадкам я наблюдал попытку оправдать удар по Днепру тем, что там применялась не МБР, которая ассоциируется с ядерным оружием, а баллистическая ракета средней дальности – БРСД. То есть, российская инфосреда получал указ преуменьшать значение того средства, которым был нанесён удар по Днепру.

А теперь, на арену выходит главный шизофреник всея россии и заявляет про некий гиперзвуковой “Орешник”. Нет-нет-нет, это не была никакая МБР – это был обычный, конвенционный “Орешник”, — пишет Коваленко.

Ночью россия атаковала Сумы: есть погибшие и раненые

Сегодня, 22 ноября, российские войска нанесли удар по жилому микрорайону в Сумах с помощью беспилотников типа «Шахед». Об этом информирует Сумская ОГА.

По предварительной информации, в результате атаки погибли два человека, еще 12 получили ранения различной степени тяжести.

На месте происшествия спасатели продолжают разбирать завалы, уточняется информация о пострадавших и масштаб разрушений.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 190 боевых столкновений.

48 атак за минувшие сутки отбили наши защитниками на Покровском направлении. Враг атаковал неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Петровка, Чумацкое и Пустынка.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении.

Потери захватчиков: минус еще 1050 оккупантов

Один удар по важной цели противника нанесли за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны.

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