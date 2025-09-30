Ключевые моменты

  • 30 сентября ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.

Во вторник, 30 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Хотя магнитные бури в этот день не прогнозируются, специалисты напоминают, что данные обновляются каждые три часа, поэтому рекомендуется следить за актуальными сводками.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости.

Что может ощущаться:

  • Головная боль, давление в висках
  • Нарушения сна, бессонница
  • Снижение концентрации, усталость
  • Учащенное сердцебиение, скачки давления
  • Тревожность, раздражительность или подавленность

Пережить такие дни с минимальными неудобствами помогут:

  • Пейте больше чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс;
  • Уменьшите потребление кофе, чая и алкоголя;
  • Избегайте перегрева, чрезмерных физических нагрузок.
  • Старайтесь есть легкую пищу: овощи, каши, орехи, продукты с магнием и калием;
  • При проблемах с давлением, сердцем или сосудами — держите при себе назначенные врачом препараты;
  • Следите за артериальным давлением.

