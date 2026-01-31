Ключевые моменты:

31 января 2026 года — магнитная буря от повышенной активности Солнца.

Причина: выбросы корональной массы из Солнца достигают магнитосферы Земли.

Влияет на самочувствие метеозависимости.

Готовьтесь заранее, чтобы минимизировать проблемы.

Что известно

Представьте, как Солнце вдруг бросает в нашу планету потоки заряженных частиц – это и есть магнитные бури. Они рождаются от повышенной активности Солнца и могут «потрясти» как технику, так и наше самочувствие. В конце января 2026 ученые предупреждают о возможных колебаниях магнитного поля Земли, а пик придется на 31 января — от умеренных до усиленных возмущений. Эти невидимые «гости» долетают до нас из выбросов корональной массы Солнца, проникая в магнитосферу планеты. Хотя бури незаметны, их эффект ощутим, поэтому раннее предупреждение — ключ к подготовке и избеганию проблем.

По расчетам астрономов, 31 января геомагнитная активность может возрасти до слабой или средней бури.

Также читайте: Новый год, Пасха и День Независимости – снова выходные? Детали законопроекта.