Будет ли крыша у дома Гоголя, и почем новогодняя карусель: главные новости Одессы за 17 декабря

В пятницу, 17 декабря 2021 года, “Одесская жизнь” освещала следующие знаковые события в Одессе и Одесской области:

Набережной, которую разрушил шторм, ремонт пока не светит: В Одессе пока не будут ремонтировать набережную Ланжерона

Стало известно, когда зажжет огни главная новогодняя елка Одессы

В Одесском зоопарке поселился спасенный черный лебедь

У здания Одесской облгосадминистрации расставили обувь и зажгли лампадки – что там происходило?

Под Одессой расстреляли собак, охранявших частный дом. Мы рассказали, как отреагировала полиция

Одесской филармонии присвоили имя выдающегося скрипача Давида Ойстраха

А Одесский Художественный музей передали в государственную собственность

Новогодняя карусель на Приморском бульваре уже работает. читайте сколько стоит там покататься?

Мы узнавали, как перезимует одесский дом Гоголя, который стоит сейчас с разобранной крышей