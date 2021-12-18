Новости Одессы и Одесской области

Будет ли крыша у дома Гоголя, и почем новогодняя карусель: главные новости Одессы за 17 декабря

Будет ли крыша у дома Гоголя, и почем новогодняя карусель: главные новости Одессы за 17 декабря

В пятницу, 17 декабря 2021 года, “Одесская жизнь” освещала следующие знаковые события в Одессе и Одесской области:

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В Одесском зоопарке поселился спасенный черный лебедь 

У здания Одесской облгосадминистрации расставили обувь и зажгли лампадки – что там происходило?

Под Одессой расстреляли собак, охранявших частный дом. Мы рассказали, как отреагировала полиция

Одесской филармонии присвоили имя выдающегося скрипача Давида Ойстраха

А Одесский Художественный музей передали в государственную собственность

Новогодняя карусель на Приморском бульваре уже работает. читайте сколько стоит там покататься?

Мы узнавали, как перезимует одесский дом Гоголя, который стоит сейчас с разобранной крышей

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Редакция ПРОФИЛЬ

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