Будет ли крыша у дома Гоголя, и почем новогодняя карусель: главные новости Одессы за 17 декабря

В пятницу, 17 декабря 2021 года, “Одесская жизнь” освещала следующие знаковые события в Одессе и Одесской области:
Набережной, которую разрушил шторм, ремонт пока не светит: В Одессе пока не будут ремонтировать набережную Ланжерона
Стало известно, когда зажжет огни главная новогодняя елка Одессы
В Одесском зоопарке поселился спасенный черный лебедь
У здания Одесской облгосадминистрации расставили обувь и зажгли лампадки – что там происходило?
Под Одессой расстреляли собак, охранявших частный дом. Мы рассказали, как отреагировала полиция
Одесской филармонии присвоили имя выдающегося скрипача Давида Ойстраха
А Одесский Художественный музей передали в государственную собственность
Новогодняя карусель на Приморском бульваре уже работает. читайте сколько стоит там покататься?
Мы узнавали, как перезимует одесский дом Гоголя, который стоит сейчас с разобранной крышей
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