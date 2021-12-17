В Одессе пока не будут ремонтировать раскуроченную штормом набережную Ланжерона

Одесские предприниматели оценили убытки от недавнего шторма на набережной Ланжерона как минимум в миллион гривен.
Тем не менее, по словам предпринимателей, проводить ремонт в ближайшее время не они планируют: решили дождаться более благоприятных условий.
Напомним, в воскресенье, 12 декабря, на Одессу обрушился шторм. Пик непогоды зафиксировали в ночь с 12 на 13 декабря. В результате стихии вырывало доски из деревянного настила возле дельфинария “Немо” на Ланжероне, а водой залило всю зону отдыха, где расположены столики кафе.
Также отметим, что аналогичную штормовую атаку одесский Ланжерон перенес и в конце ноября, когда на Одессу обрушился шторм Йылмаз. Тогда от удара стихии пострадали деревянные настилы возле фонтанов.
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Источник: Первый городской
Фото: УСИ и Odessa Online, видео: Телеграм-канал Xydessa