В Одессе пока не будут ремонтировать раскуроченную штормом набережную Ланжерона

Одесские предприниматели оценили убытки от недавнего шторма на набережной Ланжерона как минимум в миллион гривен.

Тем не менее, по словам предпринимателей, проводить ремонт в ближайшее время не они планируют: решили дождаться более благоприятных условий.

Напомним, в воскресенье, 12 декабря, на Одессу обрушился шторм. Пик непогоды зафиксировали в ночь с 12 на 13 декабря. В результате стихии вырывало доски из деревянного настила возле дельфинария “Немо” на Ланжероне, а водой залило всю зону отдыха, где расположены столики кафе.

Также отметим, что аналогичную штормовую атаку одесский Ланжерон перенес и в конце ноября, когда на Одессу обрушился шторм Йылмаз. Тогда от удара стихии пострадали деревянные настилы возле фонтанов.

Другие новости о пляжах Одессы:

Источник: Первый городской

Фото: УСИ и Odessa Online, видео: Телеграм-канал Xydessa