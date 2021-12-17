Как перезимует одесский дом Гоголя?

В Одессе продолжается реконструкция дома Гоголя на одноименной улице. Несчастное здание укрыто за драпировкой, которую пора бы менять: ветра и дожди сделали свое дело. А как переживет зиму само историческое здание?

Над зданием завис кран: работы в доме Гоголя не прекращаются. Его сейчас готовят к «зимовке».

Грядет зима, и дому нужно укрытие от дождей и снегов. Его кровля провалилась давно — в апреле 2018 года. Рабочие сейчас и занимаются установкой этого укрытия.

Ранее работы велись внутри аварийного флигеля: там занимались установкой перекрытий, укреплением фундамента. Как мы сообщали, эти работы начались в апреле этого года.

Напомним, спасение погибающего дома Гоголя стало возможным после подписанного между Приморской районной администрацией и представителями Общества совладельцев многоквартирного дома «Уютное» (владельцами квартир в доме Гоголя) меморандума.

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Фото Марии Котовой, вид дома сверху — 8news