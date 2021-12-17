Одесской филармонии присвоили имя выдающегося скрипача Давида Ойстраха

Одесская областная филармония отныне будет носить имя выдающегося скрипача и дирижера Давида Ойстраха. Такое решение приняли сегодня, 17 декабря 2021 года, на 9-й сессии депутаты Одесского областного совета.

Напомним, ранее с инициативой присвоить Одесской филармонии имя Давида Ойстраха выступил трудовой коллектив коммунального учреждения. Сотрудники филармонии пояснили, что Давид Ойстрах внес весомый вклад в творческую деятельность заведения, и присвоить филармонии его имя было бы вполне заслуженно и справедливо.

Итак, сегодня данный проект поддержали 73 депутата облсовета.

Кто такой Давид Ойстрах

Давид Ойстрах родился в Одессе 17 сентября 1906 года. С пяти лет учился игре на скрипке и альте у Петра Столярского. В 1926 году окончил Одесскую консерваторию (ныне Одесская национальная музыкальная академия имени Неждановой). В 1935 году стал победителем II Всесоюзного конкурса исполнителей, а два года спустя выиграл конкурс имени Изаи в Брюсселе и обрел мировую известность.

Еще будучи студентом, Ойстрах выступал с Одесским симфоническим оркестром как солист и как дирижер. Позже музыкант стал известен во всем мире. Он выступал с оркестрами под руководством Отто Клемперера, Юджина Орманди, Герберта фон Караяна.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, что недавно стартовал капитальный ремонт Одесской филармонии в рамках президентской программы “Большая реставрация”.

Фоторепортаж по теме: Реконструкция Одесской филармонии: со стороны Пушкинской установили леса

Также читайте об Одесской филармонии: