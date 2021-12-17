Новости Одессы и Одесской области

Пешеходная зона – все, бесплатная баня на Котовского и легковушка на балконе: главные новости Одессы за 16 декабря

Пешеходная зона – все, бесплатная баня на Котовского и легковушка на балконе: главные новости Одессы за 16 декабря

В четверг, 16 декабря 2021 года, “Одесская жизнь” освещала следующие знаковые события в Одессе и Одесской области.

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Накануне новогодних праздников в Одессе собираются закрыть до весны пешеходную зону в центре города. Такое решение собирается принять 23 декабря исполком городского совета.

Между тем, улица Семена Палия на поселке Котовского на время превратилась в баню.

На трассе Одесса – Рени перевернулся зерновоз. Водитель выпал из кабины и был раздавлен своим же автомобилем.

А в одной из аудиторий Одесского училища морского туристического обслуживания на Пушкинской упал потолок. В результате обрушения получил травмы 17-студент.

С 4 июля 2022 года авиакомпания Swiss International Air Lines начнет выполнять прямые рейсы между Одессой и Цюрихом.

При этом все больше авиакомпаний в аэропорту Одессы переходят на использование телескопических трапов. А через несколько недель останется всего три авиаперевозчика, которые не будут их использовать.

А еще жители центра Одессы наблюдали необычное явление: на балкон седьмого этажа многоэтажки на улице Кузнечной при помощи подъемного крана водрузили автомобиль марки MINI Cooper.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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