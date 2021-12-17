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В Одесском зоопарке поселился спасенный черный лебедь (фото)

В Одесском зоопарке поселился спасенный черный лебедь (фото)

В Одесский зоопарк привезли спасенного австралийского черного лебедя.

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Как рассказали на Facebook-странице зоопарка, птицу нашли 15 декабря сотрудники Юго-Западного округа Государственной экологической инспекции на водоеме возле города Рени.

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Лебедя привезли в Одесский зоопарк, где его тщательно осмотрели орнитологи и ветеринарные врачи.

Австралийский черный лебедь2

Специалисты выяснили, что лебедь здоров, он родился в 2019 году. Скорее всего, птица сбежала из вольера какого-то частного хозяйства.

Австралийский черный лебедь3

Ранее мы рассказывали, что в Одесском зоопарке поселился журавль по имени Самсон. Раненую птицу спасли на территории Национального природного парка “Тузловские лиманы”.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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