В Одесском зоопарке поселился спасенный черный лебедь (фото)

Как рассказали на Facebook-странице зоопарка, птицу нашли 15 декабря сотрудники Юго-Западного округа Государственной экологической инспекции на водоеме возле города Рени.

Лебедя привезли в Одесский зоопарк, где его тщательно осмотрели орнитологи и ветеринарные врачи.

Специалисты выяснили, что лебедь здоров, он родился в 2019 году. Скорее всего, птица сбежала из вольера какого-то частного хозяйства.

Ранее мы рассказывали, что в Одесском зоопарке поселился журавль по имени Самсон. Раненую птицу спасли на территории Национального природного парка “Тузловские лиманы”.