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У здания Одесской облгосадминистрации расставили обувь и зажгли лампадки – что происходит? (фото)

У здания Одесской облгосадминистрации расставили обувь и зажгли лампадки – что происходит? (фото)

Сегодня утром, 17 декабря 2021 года, у здания Одесской облгосадминистрации на проспекте Шевченко неспокойно: здесь прошло несколько акций накануне 9-й сессии областного совета, информируют местные Телеграм-каналы. В мероприятиях приняли участие несколько десятков человек.

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Перед зданием ОГА устроили своеобразный перформанс: пешеходную зону устелили обувью и зажгли лампадки.

Акция у одесской ОГА3

Таким нетривиальным способом участники акции решили привлечь внимание депутатов облсовета к проблемам здравоохранения области. Они требуют поддержать проект о комплексной проверке медучреждений. А обувь, по мнению митингующих, символизирует умерших людей, которые умерли из-за халатности врачей.

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Акция у одесской ОГА4

Также на месте были замечены плакаты с надписями: “В больницах лечат, а не убивают”.

Акция у одесской ОГА5

Еще одну акцию протеста перед Одесской ОГА организовали переселенцы из Донбасса, которые живут в заброшенном доме на Успенской, 4. Они уже не первый месяц добиваются подключения электричества, которого по сей день нет.

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Акция у одесской ОГА2

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