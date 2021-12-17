Новогодняя карусель на Приморском бульваре уже работает: сколько стоит покататься?

На Приморском бульваре уже заработала карусель. Названа она «Одесса». Сколько стоит покататься?

Приморский бульвар в эти хмуро-погодные дни оживился появлением новогодней карусели и ярмарочными домиками.

Главную одесскую елку на Думской площади у мэрии пока еще не устанавливают. В прошлом году, напомним, она была установлена 16 декабря.

А вот карусель уже принимает посетителей. Покататься стоит: для взрослых (взрослый карусельный период начинается с 12 лет) – 90 гривен, для детей с трех до 12 лет – 60 гривен.

До трех лет – бесплатно, но с условием, что ребенок будет в сопровождении взрослого с билетом по соответствующей (90 грн) цене.

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