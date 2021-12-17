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Под Одессой расстреляли собак, охранявших частный дом: как отреагировала полиция (видео 18+)

Под Одессой расстреляли собак, охранявших частный дом: как отреагировала полиция (видео 18+)

В Одесской области полиция начала расследование по факту жестокого обращения с животными. Накануне житель дачного поселка Алтестово (Дачненская территориальная громада) заявил, что во двор его дома проникли его соседи и в упор расстреляли нескольких его домашних собак, охранявших участок.

Соседские войны из-за собак закончились убийством животных

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По сообщению областного управления полиции, в ходе проверки правоохранители опросили обе стороны – заявителя и обвиняемых мужчин. По словам соседей, они не раз конфликтовали с 65-летним пострадавшим из-за собак, но свою причастность к произошедшему отрицают.

Тем временем ряд местных Телеграм-каналов опубликовали видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент жестокого убийства собак. Также показано, что после расстрела трупы животных пытаются спрятать, перебрасывая через забор.

Сообщается, что владелец питомцев опознал в убийцах своих соседей.

Одной собаке удалось спастись

В свою очередь общественная организация Animal SOS Odessa сообщает, что одну собаку, которую не убили в первого раза, преступники добивали камнями. Еще одна собака, истекая кровью, забежала по дом, и ее не могли вытащить. Позже волонтеры отвезли раненое животное в одесскую ветеринарную клинику.

Пострадавшая собака в ветклинике

Фото с Facebook-страницы Animal SOS Odessa

По факту убийства собак открыли уголовное производство

По факту произошедшего в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Сейчас полицейские изучают видеозаписи и устанавливают местонахождение пропавших собак.

Если дело дойдет до суда, подозреваемым грозит до шести месяцев ареста либо до трех лет лишения свободы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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