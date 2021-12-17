Когда зажжет огни главная новогодняя елка Одессы?

Главная елка Одессы откроется в воскресенье, 19 декабря 2021 года, в 16:00 на Думской площади, перед зданием мэрии.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Традиционно в День Святого Николая стартуют все новогодние мероприятия. В этот день для одесситов и гостей города засияет огнями главная городская елка и состоится праздничное мероприятие ко Дню Святого Николая.
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В программе:
- развлекательная шоу-программа – выступления детских творческих коллективов Одессы;
- праздничное шоу мотоциклов клуба H.O.G. Harley-Davidson;
- фестиваль Школьной Лиги смеха на «Кубок мэра». В нем примут участие школьные команды, каждая из которых продемонстрирует изобретательность, фантазию, юмор и артистические, вокальные и танцевальные способности.
Участниками праздничного мероприятия станут учащиеся и воспитанники учебных заведений города, их родители и гости Одессы.
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Фото: Думская