Одесский Художественный музей передали в государственную собственность

Такое решение приняли сегодня, 17 декабря 2021 года, на своей сессии депутаты Одесского областного совета.

До этого музей имел статус коммунальной собственности. И, надо сказать, передача Худмузея государству прошла непросто и вызвала бурные споры.

Многие депутаты были против, и даже голосовать пришлось два раза, потому что первое голосование не набрало необходимого числа голосов.

Да и во второй раз решение было принято минимальным большинством.

О передаче музея государству заговорили после того, как это культурное учреждение получило статус национального.

Сейчас здание музея, которое является памятником культуры национального значения требует срочного масштабного ремонта.

Областной бюджет просто не располагает необходимыми 160 млн грн. А смена собственника поможет привлечь эти средства из госбюджета.

Но, как уже было сказано, были и сомневающиеся в необходимости такого шага. Некоторые депутаты назвали смену собственника музея разбазариванием имущества. Другие хотели передать здание музея государству при условии, что само здание и фонды музея не будут никогда приватизированы.

Но, в итоге, второе голосование набрало 44 необходимых голоса.

Ранее мы сообщали, что Одесский художественный музей хотят передать государству. Тогла сообщалось, что передача музея из коммунальной собственности государству поможет не только будущему развитию музея, но и поспособствует увеличению заработной платы его сотрудников.

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