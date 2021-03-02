Борьба с кнопкодавством: в Верховной Раде заработали сенсорные кнопки (фото)

Сегодня, 2 марта, в Верховной Раде начали работать сенсорные кнопки для голосования. Их уже протестировали народные депутаты.

Об этом сообщил на своей странице Facebook глава украинского парламента Дмитрий Разумков.

Сенсорные кнопки препятствуют кнопколавству, так как предполагают использование одновоременно двух рук. Одной рукой необходимо удерживать сенсор, а другой – кнопку для голосования до появления результатов на табло.

«Система «Рада-3» была установлена еще в 2002 году, и она, конечно, нуждается в модернизации. Но на это нужны немалые средства. Поэтому пока нашли решение, которое не требует дополнительных затрат. Мы ограничили кнопкодавство как законом, так и техническими средствами, поэтому не оставляем этому позорному явлению никаких шансов в стенах Верховной Рады», – написал Разумков.

Во время согласовательного совета депутатских фракций, состоявшегося 1 марта, Разумков заявлял, что система сенсорной кнопки отвечает всем нормам и прошла проверку.

«Институт-разработчик ее протестировал. У нас есть официальный акт о том, что она может работать», – отметил спикер Рады.

Также он добавил, что в сессионном зале парламента на этой неделе установят дополнительные видеокамеры.

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Фото: Facebook-страница Дмитрия Разумкова