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Борьба с кнопкодавством: в Верховной Раде заработали сенсорные кнопки (фото)

Борьба с кнопкодавством: в Верховной Раде заработали сенсорные кнопки (фото)

Сегодня, 2 марта, в Верховной Раде начали работать сенсорные кнопки для голосования. Их уже протестировали народные депутаты.

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Об этом сообщил на своей странице Facebook глава украинского парламента Дмитрий Разумков.

Сенсорные кнопки препятствуют кнопколавству, так как предполагают использование одновоременно двух рук. Одной рукой необходимо удерживать сенсор, а другой – кнопку для голосования до появления результатов на табло.

борьба с кнопкодавством в Раде

«Система «Рада-3» была установлена еще в 2002 году, и она, конечно, нуждается в модернизации. Но на это нужны немалые средства. Поэтому пока нашли решение, которое не требует дополнительных затрат. Мы ограничили кнопкодавство как законом, так и техническими средствами, поэтому не оставляем этому позорному явлению никаких шансов в стенах Верховной Рады», – написал Разумков.

Во время согласовательного совета депутатских фракций, состоявшегося 1 марта, Разумков заявлял, что система сенсорной кнопки отвечает всем нормам и прошла проверку.

«Институт-разработчик ее протестировал. У нас есть официальный акт о том, что она может работать», – отметил спикер Рады.

Также он добавил, что в сессионном зале парламента на этой неделе установят дополнительные видеокамеры.

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Фото: Facebook-страница Дмитрия Разумкова

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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