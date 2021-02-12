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В Украине впервые расследуют «кнопкодавство» в Верховной Раде

В Украине впервые расследуют «кнопкодавство» в Верховной Раде

Народному депутату Украины сообщили о подозрении в голосовании за другого нардепа. Это первый в практике случай привлечения к ответственности за так называемое «кнопкодавство» (ст. 364-2 УК Украины).

Об этом сообщили сегодня, 12 февраля, в Офисе Генерального прокурора.

Инцидент произошел 21 февраля прошлого года, когда в Верховной Раде голосовали за принятие трех поправок к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Подозреваемый, используя персональную электронную карточку другого народного депутата, нажал кнопку «За» вместо него.

Чтобы вручить нардепу уведомление о подозрении, его вызывали в Офис Генпрокурора на 11 февраля 2021 года. Однако он не явился и о причинах неявки не сообщил. В связи с этим уведомление о подозрении направлено в Аппарат Верховной Рады Украины, по месту жительства, на электронную почту и на другие средства связи.

Обвинительный акт готовят к передаче в суд. Если суд докажет вину народного избранника, он заплат крупный штраф.

Имени нардепа в Офисе Генпрокурора не называют, но, по информации Телеграм-канала «Украина сейчас», в «кнопкодавстве» подозревают нардепа от группы «Доверие» Владислава Поляка.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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