Годовые цены на газ: Шмыгаль назвал сроки введения тарифов

Годовые контракты с фиксированными ценами на газ могут объявить уже во втором квартале 2021 года.
Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин.
Об этом на совещании по внедрению годового тарифа на газ заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает официальный Правительственный портал.
Премьер отметил, что следующим шагом на рынке газа должен стать годовой продукт, чтобы украинцы заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли рассчитывать свои расходы. По мнению Шмыгаля, люди не должны ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке.
Ранее “Нафтогаз” опубликовал тариф для населения в марте.