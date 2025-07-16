Ключевые моменты:

Потасовка произошла сегодня, 16 июля, в Верховной Раде. Участники конфликта – нардеп Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») и глава финансового комитета Даниил Гетманцев («Слуга народа»);

Причина – поправка к законопроекту №13157 о введении 10% пошлины на экспорт сои и рапса;

Гончаренко обвинил коллег в нарушении регламента и попытке навредить аграриям. Он пообещал блокировать работу Рады;

В тот же день Рада также проголосовала за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом пишет Телеграм-канал «Одесская жизнь», ссылаясь на информацию нардепа Ярослава Железняка.

Как сообщил Железняк, блокировка трибуны происходила из-за нарушения регламента. После отклонения так называемой «соевой правки» об аграриях, ее все равно «протянули».

На обнародованном видео можно заметить, как Гончаренко начал идти к трибуне, когда с нее выступал Гетманцев, и начал толкать главу налогового комитета. Нардепы кричали, махали кулаками, а спикер Руслан Стефанчук пытался их успокоить.

Впоследствии Гончаренко сел на свое место.

Инцидент случился во время рассмотрения законопроекта №13157 о внесении изменений в Налоговый кодекс в связи с принятием Закона Украины Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения.

На голосование была вынесена поправка о введении 10% пошлины на вывоз сои и рапса. Зал отклонил поправку, однако, по словам Железняка, нардепы от партии «Слуга народа» все равно зачислили ее в текст законопроекта.

Как пояснил Гончаренко, правки к законопроекту №13157, которые внес Гетманцев, затронут работников сельского хозяйства, а он хочет их защитить. По его мнению, эти правки ухудшат положение аграриев. Нардеп пообещал, что будет блокировать работу Рады, требуя голосовать за каждую внесенную правку, чтобы сорвать решение.

«»Слуги» снова пытаются протянуть законопроект, который ударит по украинским аграриям. Я заблокирую Раду НАХ…Н. Никто не будет здесь работать, пока будут пытаться обманывать и нагнуть аграриев», – написал в своем Телеграм-канале Гончаренко.

Стоит отметить, что Алексей Гончаренко уже не раз отличался откровенно эпатажными и скандальными выходками.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, что автоматически влечет за собой отставку всего его правительства.