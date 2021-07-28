«Бомба» в мэрии, отрава в столовой и спасение многострадального дома: главные новости Одессы за 27 июля

Во вторник, 27 июля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Во вторник, 27 июля, днем в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании одесской мэрии на Думской площади. Правоохранители оцепили здание, эвакуировали людей…

У мэра Одессы Геннадия Труханова может появиться еще один заместитель.

В столовой Одесской областной больницы отравились пятеро детей. Предварительно, причиной отравления стал перетертый суп.

В Одессе на Таирова собираются улучшить движение через важную развязку: круг на 7 станции Люстдорфской дороги станет еще одним турбокольцом.

Также стало известно, когда ликвидируют обвал на трассе Одесса – Киев.

А обычно тихая улица Гоголя сейчас полнится строительным шумом: за драпировкой фасада многострадального дома Гоголя продолжаются работы по его спасению.

Теперь, чтобы привиться от коронавируса, не обязательно ждать выходных: в Одессе открылся центр вакцинации, работающий по будням.

27 июля первая ракетка Украины, одесситка Элина Свитолина переиграла гречанку Марию Саккари в 1/8 олимпийского теннисного турнира и вышла в следующий круг соревнований.

Всемирная боксерская организация опубликовал рейтинги за июль 2021 года. Боксер из Одесской области Василий Ломаченко занимает там первую позицию в легком весе.

Фото пресс-службы Нацполиции в Одесской области