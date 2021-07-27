Одесская теннисистка Элина Свитолина прошла в ¼ финала на Олимпиаде

Сегодня первая ракетка Украины в 1/8 олимпийского теннисного турнира переиграла гречанку Марию Саккари и вышла в следующий круг соревнований.

Первый сет Элина проиграла, но два последующих были за ней. И хотя одесситка №6 в рейтинге WTA, а ее соперница 19-я, победу ей не особо прочили.

Игра Свитолиной на прежних этапах казалась неубедительной. А Саккари, наоборот, была на подъеме.

Но одесситка отлично настроилась на матч и одержала заслуженную победу.

В четвертьфинале Свитолиной в соперницы досталась Камила Джорджи из Италии (№61 WTA).

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что Элина Свитолина прошла в 1/8 олимпийского турнира.

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