Всемирная боксерская организация опубликовал рейтинги за июль 2021 года. Василий Ломаченко занимает там первую позицию в легком весе.
Об этом сообщает официальный сайт WBO/
Чемпионом по-прежнему остается Теофимо Лопес из США.
Сейчас ведется переговоры о чемпионском поединке между Лопесом и Ломаченко.
Напомним, что Теофимо Лопес завоевал свой пояс чемпиона в поединке Василием Ломаченко. Украинский боксер получил серьёзные травмы, но после реабилитации триумфально вернулся на ринг и жаждет реванша.