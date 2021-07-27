Новости Одессы и Одесской области

У мэра Одессы может стать одним замом больше – назван кандидат

У мэра Одессы может стать одним замом больше – назван кандидат

У мэра Одессы Геннадия Труханова может появиться еще один заместитель.

Как сообщил источник в мэрии, новым вице-мэром может стать нынешний глава муниципального департамента транспорта и связи Сергей Тетюхин.

Напомним, до назначения в департамент транспорта Тетюхин возглавлял муниципальный департамент экономического развития. За его кандидатуру в вице-мэры депутаты горсовета будут голосовать на очередной сессии собрания, назначенной на среду, 28 июля.

22 июля Труханов подписал распоряжение об изменении штатной численности аппарата горсовета и его исполнительных органов, увеличив количество своих замов по вопросам деятельности исполнительных органов с трех до четырех.

Отметим, что сейчас у Труханова шесть заместителей и исполняющих обязанности таковых – это первый вице-мэр Михаил Кучук, вице-мэр – директор департамента финансов Светлана Бедрега, и.о. вице-мэра – управляющего делами исполнительного комитета Олег Брындак и три «простых» зама – Дмитрий Жеман, Павел Вугельман и и.о. зама Олег Толмачев.

Источник: Думская

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить