У мэра Одессы может стать одним замом больше – назван кандидат

У мэра Одессы Геннадия Труханова может появиться еще один заместитель.

Как сообщил источник в мэрии, новым вице-мэром может стать нынешний глава муниципального департамента транспорта и связи Сергей Тетюхин.

Напомним, до назначения в департамент транспорта Тетюхин возглавлял муниципальный департамент экономического развития. За его кандидатуру в вице-мэры депутаты горсовета будут голосовать на очередной сессии собрания, назначенной на среду, 28 июля.

22 июля Труханов подписал распоряжение об изменении штатной численности аппарата горсовета и его исполнительных органов, увеличив количество своих замов по вопросам деятельности исполнительных органов с трех до четырех.

Отметим, что сейчас у Труханова шесть заместителей и исполняющих обязанности таковых – это первый вице-мэр Михаил Кучук, вице-мэр – директор департамента финансов Светлана Бедрега, и.о. вице-мэра – управляющего делами исполнительного комитета Олег Брындак и три «простых» зама – Дмитрий Жеман, Павел Вугельман и и.о. зама Олег Толмачев.

Источник: Думская