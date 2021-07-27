В Одессе открылся центр вакцинации, работающий по будням

Теперь, чтобы привиться от коронавируса, не обязательно ждать выходных.

О том, что с 27 июля в городе открывается пункт массовой вакцинации, который будет работать в будние дни, сообщила глава благотворительно фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова.

Центр вакцинации расположен по адресу – площадь Деревянко, 1, издательство «Черноморье»

Время работы с 09:00 до 18:00, как и в выходные.

Привиться там может каждый гражданин Украины (вне зависимости от места проживания). Доступны четыре вакцины: Pfizer, Moderna, Coronavac или AstraZeneca.

Все вакцины – бесплатные!

С собой нужно иметь паспорт, мобильный телефон и идентификационный код.

Запись доступна через сайт www.Helsi.me

Пока что центр работает как экспериментальный.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одессе поставили рекорд по числу привитых от COVID-19: люди могли выбрать вакцину и получали подарки