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На Таирова улучшат движение через важную развязку: круг на 7 ст. Люстдорфской дороги станет турбокольцом

На Таирова улучшат движение через важную развязку: круг на 7 ст. Люстдорфской дороги станет турбокольцом

В Одессе уже действуют две круговые развязки, работающие по такому принципу, и они доказали свою эффективность.

О появлении в городе третьего турбокольца рассказал руководитель Департамента транспорта и связи Одесского горисполкома Сергей Тетюхин.

Для этого проведут реорганизацию движения на круговой развязке на 7 станции Люстдорфской дороги.

По словам чиновника, турбокольца увеличивают пропускную способность перекрестков на 20% в сравнении и обычными круговыми перекрестками.

Их особенность в том, что разметка наносится диагонально и позволяет водителям заранее выбрать необходимую полосу для наиболее эффективного проезда перекрестка.

При этом не надо маневрировать, пересекая курсы других автомобилей. Поэтому на перекрестке с турбокольцом не только проще маневрировать, но и снижается риск ДТП.

Перед  этим «турбокольца» внедрили на Академика Заболотного и площади Независимости. Опыт признан успешным.

Помимо обустройства развязки на Люстдорфской дороге будут также установлены светофоры на пересечении улиц Львовской и Долгой. Это позволит сделать проезд по магистральному пути «Академика Глушко – Люстдорфская дорога – площадь Тобухина» более быстрым и комфортным.

Ранее сообщалось, что на площади Толбухина убрали круговое движение

Фото с Google Street View

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Редакция ПРОФИЛЬ

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