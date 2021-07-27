В Одессе уже действуют две круговые развязки, работающие по такому принципу, и они доказали свою эффективность.

О появлении в городе третьего турбокольца рассказал руководитель Департамента транспорта и связи Одесского горисполкома Сергей Тетюхин.

Для этого проведут реорганизацию движения на круговой развязке на 7 станции Люстдорфской дороги.

По словам чиновника, турбокольца увеличивают пропускную способность перекрестков на 20% в сравнении и обычными круговыми перекрестками.

Их особенность в том, что разметка наносится диагонально и позволяет водителям заранее выбрать необходимую полосу для наиболее эффективного проезда перекрестка.

При этом не надо маневрировать, пересекая курсы других автомобилей. Поэтому на перекрестке с турбокольцом не только проще маневрировать, но и снижается риск ДТП.

Перед этим «турбокольца» внедрили на Академика Заболотного и площади Независимости. Опыт признан успешным.

Помимо обустройства развязки на Люстдорфской дороге будут также установлены светофоры на пересечении улиц Львовской и Долгой. Это позволит сделать проезд по магистральному пути «Академика Глушко – Люстдорфская дорога – площадь Тобухина» более быстрым и комфортным.

Ранее сообщалось, что на площади Толбухина убрали круговое движение

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