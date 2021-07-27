В столовой одесской больницы отравились дети – начата проверка

В столовой Одесской областной детской клинической больницы отравились пятеро детей в возрасте от 4 до 14 лет.

По данным областного управления полиции, все отравившиеся дети пребывали на лечении в стационаре больницы. Предварительно, причиной отравления стал некачественный перетертый суп.

Всем пострадавшим оказали неотложную медицинскую помощь. Сейчас их здоровью и жизни ничего не угрожает.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Одесского горсовета, главврач больницы уладил конфликт, организовав встречу с родителями и поставщиками продуктов питания.

Между тем, правоохранители начали по данному факту проверку.

Фото иллюстративное