Стало известно, когда ликвидируют обвал на трассе Одесса-Киев: ждать недолго (фото)

Работы по ликвидации смещение планируется завершить до 3 августа.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Одесской области.

Сейчас подрядная организация выполняет работы по устройству георешетки. Это обеспечит укрепление насыпи. Также устанавливается геотекстиль с функцией армирования. Он пропускает воду и воздух, благодаря этому не образуются эрозии почв.

Напомним, что 15 июля возле села Троицкое Подольского района на дороге М-05 Киев – Одесса в результате интенсивных дождей возник оползень и деформация дорожного покрытия.

Фото Службы автомобильных дорог в Одесской области