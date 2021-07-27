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Здание одесской мэрии оцепили силовики – что происходит? (фото) (обновлено)

Здание одесской мэрии оцепили силовики – что происходит? (фото) (обновлено)

Правоохранители проверяют информацию о заминировании здания Одесского городского совета.

Как сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области, сегодня, 27 июля, в 16:20 в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании мэрии на Думской площади.

«С целью проверки указанной информации на место происшествия направлены следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалистов-взрывотехников и кинологов», – говорится в сообщении.

Здание горсовета оцепили. Идет проверка.

Одесский горсовет заминировали2

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По состоянию на 17:30 правоохранители осмотрели здание и прилегающую территорию и никаких взрывчатых веществ или устройств не обнаружили. Из горсовета эвакуировали 187 человек. Сейчас мэрия возобновила работу.

Стоит отметить, что завтра, 28 июля, в 10:00 в Одесском горсовете будет проходить очередная сессия.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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