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Что за драпировкой: в Одессе продолжают спасать знаменитый дом Гоголя

Что за драпировкой: в Одессе продолжают спасать знаменитый дом Гоголя

Обычно тихая улица Гоголя сейчас полнится строительным шумом: за драпировкой фасада многострадального дома Гоголя продолжаются работы по его спасению.

Задрапированный фасад, строительный забор, кран… Все основные работы, которые начались в июне этого года,  сейчас ведутся внутри.

Этот этап работ по спасению исторического здания предполагает усиление фундамента, ремонт перекрытий и кровли.

Паспорт объекта гласит, что полностью противоаварийные работы памятника архитектуры должны быть окончены только к концу будущего года.

Как нам сообщают официально, на сегодняшний день в здании проводятся демонтажные работы с уборкой и вывозом ежедневно 40 куб.м строительного мусора.

Первый этап противоаварийных работ, который включает укрепление фундамента, восстановление межэтажных перекрытий и восстановление кровли для предотвращения попадания осадков, планируется выполнить уже до конца текущего года.

А уже весной будущего года планируется приступить непосредственно к реставрации фасада знаменитого дома Гоголя на одноименной улице.

дом Гоголя внутри
дом Гоголя внутри
дом Гоголя внутри
дом Гоголя внутри
дом Гоголя внутри
дом Гоголя внутри
дом Гоголя
дом Гоголя внутри
дом Гоголя внутри
дом Гоголя внутри
дом Гоголя внутри
дом Гоголя
дом Гоголя внутри

Напомним, в прошлом году между владельцами квартир в доме и городскими властями был подписан меморандум, согласно которому дом предполагалось сначала законсервировать, а затем разработать проект и начать реставрацию.

Перед этим специальная комиссия вынесла вердикт о том, что фасадная часть дома Гоголя признана непригодной для проживания.

Фото дома Гоголя внешне — автора; фото дома изнутри — официальный сайт города   

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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