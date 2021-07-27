Что за драпировкой: в Одессе продолжают спасать знаменитый дом Гоголя

Обычно тихая улица Гоголя сейчас полнится строительным шумом: за драпировкой фасада многострадального дома Гоголя продолжаются работы по его спасению.

Задрапированный фасад, строительный забор, кран… Все основные работы, которые начались в июне этого года, сейчас ведутся внутри.

Этот этап работ по спасению исторического здания предполагает усиление фундамента, ремонт перекрытий и кровли.

Паспорт объекта гласит, что полностью противоаварийные работы памятника архитектуры должны быть окончены только к концу будущего года.

Как нам сообщают официально, на сегодняшний день в здании проводятся демонтажные работы с уборкой и вывозом ежедневно 40 куб.м строительного мусора.

Первый этап противоаварийных работ, который включает укрепление фундамента, восстановление межэтажных перекрытий и восстановление кровли для предотвращения попадания осадков, планируется выполнить уже до конца текущего года.

А уже весной будущего года планируется приступить непосредственно к реставрации фасада знаменитого дома Гоголя на одноименной улице.

Напомним, в прошлом году между владельцами квартир в доме и городскими властями был подписан меморандум, согласно которому дом предполагалось сначала законсервировать, а затем разработать проект и начать реставрацию.

Перед этим специальная комиссия вынесла вердикт о том, что фасадная часть дома Гоголя признана непригодной для проживания.

Фото дома Гоголя внешне — автора; фото дома изнутри — официальный сайт города