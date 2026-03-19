Ключевые моменты:

В ONFAM откроют выставку «Хаталог» о переосмыслении украинской архитектуры

Ко Дню поэзии пройдет открытый вечер с возможностью читать собственные тексты

В Музкомедии покажут «Тектонику чувств» и трибьют ABBA с оркестром

Ирина Билык выступит в Оперном с программой ко дню рождения

Материал подготовил культурный обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников на основе афиш и официальных анонсов культурных учреждений Одессы.

Информация проверена по данным Одесского национального художественного музея (ONFAM), Одесского театра музыкальной комедии и Одесского национального академического театра оперы и балета, а также официальных страниц событий и организаторов.

Афиша Одессы 20–26 марта

Что: Открытие выставки «Хаталог»

Где: Одесский национальный художественный музей (ONFAM)

Когда: 20 марта, 16:00

Выставочный проект архитектурно-художественной группы МНПЛ предлагает новый взгляд на украинскую хату как культурный код. Экспозиция исследует, как традиционная архитектура сосуществует с современностью, и поднимает вопросы исторических запретов, упрощенных представлений и поиска нового языка для разговора о наследии. Вход свободный.

Что: Вечер ко Дню поэзии

Где: Книжный магазин-кафе Старого Льва (Европейская площадь, 2)

Когда: 21 марта, 17:00

Событие объединяет классическую и современную украинскую поэзию в атмосфере живого общения. Участники смогут не только слушать тексты, но и читать собственные стихи, присоединившись к открытому творческому пространству. Вход свободный.

Что: Спектакль «Тектоника чувств»

Где: Одесский театр музыкальной комедии

Когда: 23 марта, 17:30

Постановка исследует природу любви через метафору тектонических сдвигов. На сцене — история о недоверии, эмоциональных конфликтах и хрупкости отношений, которые могут разрушаться даже под давлением мелких испытаний.

Что: Трибьют-шоу ABBA с симфоническим оркестром

Где: Одесский театр музыкальной комедии

Когда: 24 марта, 18:00

Симфоническое звучание легендарных хитов ABBA возвращает атмосферу концертов культовой группы. Шоу объединяет разные поколения слушателей благодаря узнаваемым мелодиям и сценической энергии.

Что: Концерт Ирины Билык

Где: Одесский национальный академический театр оперы и балета

Когда: 24 марта, 18:30

Артистка представит программу ко дню рождения. В концерте прозвучат самые известные песни, объединяющие личные истории, эмоции и узнаваемый стиль певицы — от лирических баллад до хитов, давно ставших частью украинской поп-культуры.

