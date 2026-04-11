Ключевые моменты:

Бесплатные автобусы выйдут на маршруты, где временно отсутствует электротранспорт.

Запланированы рейсы по трем направлениям с утренними и вечерними отправлениями.

Время движения может меняться из-за дорожной ситуации или технических причин.

Бесплатные автобусы в Одессе 11 апреля: расписание и маршруты

В Одессе 11 апреля организуют работу социальных автобусных маршрутов для обеспечения перевозок на участках, где не курсирует электротранспорт. Расписание движения бесплатных маршрутов 11 апреля:

Маршрут С3 «ул. Святослава Рихтера – ул. Дегтярная»

Отправление от ул. Святослава Рихтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15.

Отправление от ул. Дегтярная: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15.

Маршрут С4 «ул. Тираспольское шоссе — ул. Дегтярная»

Отправление от ул. Тираспольское шоссе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00.

Отправление от ул. Дегтярная: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00.

Маршрут №8 (трол.) «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал»

Отправление от Суперфосфатного завода: 07:00, 08:30, 09:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25.

Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:45, 09:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00.

В мэрии отмечают, что расписание является ориентировочным. Возможны отклонения из-за дорожной обстановки, задержек в движении или технических неисправностей транспорта. Жителям города рекомендуют учитывать возможные изменения в графике и планировать поездки с запасом времени.

