Ключевые моменты:

Ночью силы ПВО сбили и подавили 119 вражеских дронов, но зафиксированы попадания в нескольких регионах.

В Запорожской области российские войска ударили по жилым домам — есть погибший и раненые.

За сутки произошло 164 боестолкновения, наиболее интенсивные — на Покровском и Константиновском направлениях.

Атака дронов 9 апреля: последствия по Украине

В ночь на 9 апреля российские войска атаковали страну 119 ударными беспилотниками различных типов, включая Shahed.

По данным Генштаба ВСУ, силы противовоздушной обороны сбили или подавили все вражеские дроны, однако зафиксированы попадания 16 БпЛА на 11 локациях. Также обломки сбитых аппаратов упали еще в четырех местах.

В Одесской области в результате атаки повреждена критическая инфраструктура. По информации областной военной администрации, обошлось без пострадавших, на местах продолжаются восстановительные работы.

Утром 9 апреля российская армия нанесла удары по Запорожскому району. Под обстрел попал поселок Балабино, расположенный примерно в 15 километрах от Запорожья. По словам главы ОВА Ивана Федорова, зафиксировано не менее восьми ударов по жилому сектору.

В результате атаки повреждены и разрушены частные дома. По предварительным данным, один человек погиб, еще четверо получили ранения. Всего за сутки по Запорожской области было нанесено 804 удара по 43 населенным пунктам.

Краснодарский край массированно атаковали беспилотники

В то же время в ночь с 8 на 9 апреля взрывы прогремели на территории линейной производственно-диспетчерской станции «Крымская» в Краснодарском крае России. Местные власти заявили об атаке беспилотников, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар.

По информации телеграм-канала Крымский ветер, возгорание произошло на электроподстанции, которая является важной частью инфраструктуры магистральных нефтепроводов России. Объект играет ключевую роль в транспортировке энергоресурсов на юге страны и расположен примерно в 340 километрах от линии фронта.

Бои и потери врага

На фронте за сутки зафиксировано 164 боевых столкновения. Наиболее напряженной остается ситуация на Константиновском направлении, где враг совершил 20 атак, а также на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 32 штурма.

Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции и наносить потери противнику. По данным Генштаба, за сутки российская армия потеряла около 1040 военных, а также технику, включая танки, бронемашины, артиллерийские системы и беспилотники.

Вооруженные силы Украины удерживают стратегическую инициативу на фронте и не позволяют российским войскам возобновить широкомасштабное наступление, заявил 9 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Ключевым фактором преимущества украинской обороны он назвал беспилотные силы, наносящие наиболее массовые и эффективные удары по врагу.

«Уже четыре месяца подряд, начиная с декабря 2025-го, наши подразделения беспилотных систем обезвреживают больше личного состава противника, чем он рекрутирует в свои ряды», — заявил главком.

Он отметил, что в марте показатель общих потерь личного состава врага, нанесенных подразделениями беспилотных систем, вырос на 29% по сравнению с февралем.

Так, в среднем за сутки подразделения беспилотных сил выполняют более 11 тыс. боевых задач и в марте поразили на 50% больше верифицированных целей по сравнению с февралем, то есть более 150 тысяч.

Однако армия РФ также наращивает численность войск беспилотных систем и довела их до 101 тыс. военнослужащих, а на конец 2026 года планирует увеличить до 165,5 тыс. военнослужащих.