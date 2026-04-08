Ключевые моменты:

Украинские военные уничтожили стратегический мост в дельте Днепра с помощью дронов.

Логистика окупантов существенно усложнена, остались только водные пути.

США и Иран договорились о двухнедельном перемирии при посредничестве Пакистана.

Украина присоединяется к международным консультациям по безопасности в Ормузском проливе. Киев предлагает опыт защиты судоходства.

Историческое уничтожение моста на Днепре логистическими дронами

Украинские морские пехотинцы из 426-го отдельного полка беспилотных систем провели уникальную операцию, полностью разрушив железобетонный мост в дельте Днепра с помощью британских логистических дронов Malloy T-150. Ранее эту стратегическую цель не удавалось уничтожить даже ракетами HIMARS, поскольку конструкция выдерживала сверху удары. Подготовка длилась два месяца: украинские инженеры проанализировали уязвимые места опор благодаря случайному фото российского солдата в Instagram. В течение 60 дней операторы совершили около 30 ночных вылетов, доставив на специальных тросах всего 1,5 тонны взрывчатки.

Благодаря бесшумным электродвигателям дроны оставались невидимыми для тепловизоров. Теперь логистика окупантов на островах критически усложнена и зависит только от лодок.

Драматическое перемирие: Трамп и «10 пунктов» от Тегерана

Президент США Дональд Трамп и Иран при посредничестве Пакистана договорились о двухнедельном прекращении огня. Ситуация достигла пика 7 апреля, когда Трамп написал в соцсетях, что «целая цивилизация погибнет сегодня вечером», если соглашение не будет достигнуто. Впоследствии он сообщил, что получил от Тегерана 10-точечное предложение и считает его «действенной основой для переговоров». Условиями перемирия является немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива для танкеров. Этому соглашению предшествовали массированные удары США по более чем 50 военным целям в Иране, включая остров Харк, через который проходит 90% иранского экспорта нефти. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил приостановку ответных ударов, если атаки на страну прекратятся.

«В течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен благодаря координации с вооруженными силами Ирана и с должным учетом технических ограничений», — написал Трамп в соцсети Х.

Украина как экспортер морской безопасности в Ормужском проливе

Президент Владимир Зеленский объявил, что украинские военные вовлечены в международные консультации по обеспечению работы Ормузского пролива. Киев намерен использовать свой успешный опыт защиты судоходства в Черном море для стабилизации глобальных торговых путей. По словам гаранта, на такую ​​экспертизу уже есть запросы от стран Азии. Параллельно Украина укрепляет собственную энергобезопасность: в марте-апреле страна импортирует необходимые объемы топлива благодаря договоренностям с партнерами на Ближнем Востоке и в ЕС.

Правительство также разрабатывает меры по защите населения от ценовых колебаний, вызванных нестабильностью на мировом рынке энергоносителей.

Читайте также: Хлеб в Одессе дорожает: сколько уже стоит буханка и чего ждать дальше.