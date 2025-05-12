Эти нарушения зафиксировал ректор Южноукраинского национального педагогического университета, доктор исторических наук Андрей Красножон, сообщает издание «Думская».

На днях он побывал в крепости и увидел, что стены башен утыканы камерами, а для их установки были просверлены стены XV века, повсюду видна проводка. По его мнению “это варварство” не могло быть согласовано с Минкультом.

“Существует мировой опыт, который можно было изучить. Но администрация крепости традиционно делает все без всяких согласований», — отметил Андрей Красножон.

Также Андрей Красножон указал на проблему водоотвода с крыши Гаремной башни, которую решили в 2021 году, но она стала снова актуальной.

«Тогда для того, чтобы ликвидировать протечки и накопление дождевой воды, сделали бетонную стяжку и обустроили водостоки, чтобы отводить воду от башни. Сейчас же администрация зачем-то насыпала поверх стяжки щебень, попутно, засыпав водостоки. Теперь они не полностью справляются со своей задачей. Сложно сказать, зачем это делается, была создана нормальная система водоотвода, но они этим щебнем ее нарушили, и теперь вода снова стекает по стенам», — пояснил историк.

С 2023 года исполняющим обязанности руководителя областного коммунального предприятия «Фортеця», которое управляет памятником национального значения — Аккерманской крепостью, является предприниматель и депутат Белгород-Днестровского горсовета Игорь Язаджи.

Отметим, что систему видеонаблюдения установили после скандала, когда возле крепости черные археологи устроили незаконные раскопки.

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