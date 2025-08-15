Ключевые моменты:

14 августа начался ремонт Новоаркадийского коллектора;

Этот этап реконструкции предусматривает выполнение подводных работ;

Для безопасности часть пляжа временно оградят;

Работы — преимущественно в ночное время;

Завершение — до конца 2026 года, возможно — до мая.

14 августа 2025 года в Аркадии начались работы по капитальному ремонту морской части Новоаркадийского ливневого коллектора, сообщили в пресс-службе Одесского горсовета. Проект включает подводные работы, очистку труб от песка и мусора, а также модернизацию системы водоотведения.

На первом этапе специалисты очистят участок между велопешеходной аллеей и искусственным пляжем, в районе бывшего комплекса True Man. Затем работы переместятся ближе к берегу. Для безопасности отдыхающих часть пляжной зоны будет огорожена строительным забором.

Чтобы не мешать отдыху, транспортировка материалов и вывоз мусора будут происходить ночью — с 21:00 до 08:00.

Срок завершения работ — до 31 декабря 2026 года, но при благоприятных погодных условиях подрядчик планирует закончить реконструкцию до конца мая 2026 года.

Ремонт проводится по поручению мэра Одессы и направлен на решение проблемы подтоплений города во время ливней. Существующие коллекторы не справляются с нагрузкой и нуждаются в модернизации. Ранее уже были обновлены наиболее аварийные участки системы.