Об этом сообщили в Белгород-Днестровском городском совете.

Вгороде прошло оперативное внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в ходе которого комиссией поставлены задачи по ликвидации последствий вражеского удара по городу Белгороду-Днестровскому и определения уровня причиненного ущерба.

В настоящее время оперативно продолжается ликвидация последствий вражеского удара спасателями и коммунальными службами.

“Уважаемые жители! В связи с чрезвычайными происшествиями, произошедшими 12.05.2025 г., просим быть внимательными и соблюдать правила безопасности.В случае обнаружения подозрительного предмета — ни в коем случае не подходите к нему, не прикасайтесь и не передвигайте его!” — предупреждают власти Белгорода-Днестровского.

Для помощи людям, жилье которых пострадало от атаки, создан оперативный штаб реагирования, который размещается на первом этаже здания городского совета по адресу: ул. Михайловская, 56. Также работает выездной оперативный штаб для приема заявлений по адресу: ул. Воинской славы,27.

Как уже сообщалось, по итогу встречи «коалиции решительных», состоявшейся в субботу, 10 мая, стороны договорились, что с понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня как минимум на 30 дней.