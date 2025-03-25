Напомним, в рамках деколонизации с крепости убрали ряд русскоязычных указателей и вывесок.

«Башня Пушкина» получила это название из-за того, что известный русский поэт якобы провел в ней одну ночь во время путешествия по Бессарабии. На одном из снимков сооружения сохранилась надпись об этом факте.

Но историки считают, что это история скорее миф, который придумали местные фотографы, чтобы сделать свои работы более привлекательными для продажи.

«Пушкин действительно посещал Белгород-Днестровскую крепость во время путешествия по Бессарабии в декабре 1821 года, но пробыл в ней совсем недолго. Сооружение без отопления, время года очень морозное, поэтому ночевка была невозможной. После оккупации территории румынами о царских фотографах никто не упоминал, так что вымысел о ночи Пушкина в крепости закрепился», — говорит историк Вадим Поздняков.

Аккерманская крепость является одной из наиболее сохранившихся на территории современной Украины. Общая площадь территории крепости составляет 9 га. Все строения крепости обнесены прочными стенами, протяженность которых достигает 2,5 км. Через 40—45 метров в куртины встроены крепостные башни и бастионы.

История крепости насчитывает более 2,5 тысяч лет. Она была построена на месте древнегреческого города Тира, основанного колонистами из Милета еще в VI веке до н. э. Город находился на важном торговом пути и был центром обмена между античными цивилизациями и кочевыми народами.Во времена Средневековья в разные периоды крепостью пользовались генуэзцы, Молдавское княжество, румыны и османы.

Ранее в Белгороде-Днестровском демонтировали табличку в честь русского поэта А. С. Пушкина, установленную на доме по улице Византийская.

По теме: В Одессе остается наибольшее количество памятников Пушкину