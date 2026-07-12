Ключевые моменты:
- Произошло локальное повреждение оборудования в сети, не связанное с общесистемным дефицитом.
- Аварийно-восстановительные бригады уже работают над восстановление электроснабжения.
Отключение света в Одесском районе 12 июля
В части Одесского района исчез свет из-за локальной аварии в сети. Энергетики уже занимаются решением проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе «ДТЭК Одесские электросети».
Оперативно узнать, попал ли ваш адрес в график ремонта на 12 июля, можно несколькими способами:
- Зайти на официальный сайт компании в специальный раздел «Відсутня електроенергія».
- Воспользоваться автоматическими чат-ботами ДТЭК в мессенджерах Viber или Telegram (для этого достаточно ввести свой номер лицевого счета или точный адрес).
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