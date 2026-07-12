Ключевые моменты:

Произошло локальное повреждение оборудования в сети, не связанное с общесистемным дефицитом.

Аварийно-восстановительные бригады уже работают над восстановление электроснабжения.

Отключение света в Одесском районе 12 июля

В части Одесского района исчез свет из-за локальной аварии в сети. Энергетики уже занимаются решением проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе «ДТЭК Одесские электросети».

Оперативно узнать, попал ли ваш адрес в график ремонта на 12 июля, можно несколькими способами:

Зайти на официальный сайт компании в специальный раздел «Відсутня електроенергія».

Воспользоваться автоматическими чат-ботами ДТЭК в мессенджерах Viber или Telegram (для этого достаточно ввести свой номер лицевого счета или точный адрес).

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