отключение света

Ключевые моменты:

  • Произошло локальное повреждение оборудования в сети, не связанное с общесистемным дефицитом.
  • Аварийно-восстановительные бригады уже работают над восстановление электроснабжения.

Отключение света в Одесском районе 12 июля

В части Одесского района исчез свет из-за локальной аварии в сети. Энергетики уже занимаются решением проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе «ДТЭК Одесские электросети».

Оперативно узнать, попал ли ваш адрес в график ремонта на 12 июля, можно несколькими способами:

  • Зайти на официальный сайт компании в специальный раздел «Відсутня електроенергія».
  • Воспользоваться автоматическими чат-ботами ДТЭК в мессенджерах  Viber или Telegram (для этого достаточно ввести свой номер лицевого счета или точный адрес).

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