Ключевые моменты:

Под отключения попали Пересыпский район Одессы, а также часть Белгород-Днестровского района области.

Электроэнергию выключат на весь рабочий день — с 08:00 до 18:00.

Свет вернут сразу после завершения всех работ.

Где выключат свет в Одесской области 10 июля

По информации ДТЭК «Одесские электросети», нынешние отключения являются плановыми и необходимы для ремонта поврежденных сетей. Жителям Пересыпского района Одессы и некоторых сел Белгород-Днестровского района стоит подготовиться к 10-часовому отсутствию электричества.

Света не будет в течение всего рабочего дня — с 08:00 до 18:00.

Энергетики просят с пониманием отнестись к ситуации, ведь превентивный ремонт помогает избежать масштабных аварий в будущем. Как только специалисты выполнят все запланированные задачи, свет вернут в дома в полном объеме.

Как проверить свой адрес

Оперативно узнать, попал ли ваш адрес в график ремонта на 6 июля, можно несколькими способами:

Зайти на официальный сайт компании в специальный раздел «Відсутня електроенергія».

Воспользоваться автоматическими чат-ботами ДТЭК в мессенджерах Viber или Telegram (для этого достаточно ввести свой номер лицевого счета или точный адрес).

Напомним, 3 июля 2026 года крупная авария оставила без электроснабжения Приморский район Одессы – в один момент без света остались более 6 тысяч семей.