Ключевые моменты:
- В Одесском театре оперы и балета пройдет пятидневное музыкальное шоу Артема Пивоварова с оркестром, хором и благотворительной целью
- В Музкомедии покажут гастрольный спектакль «Похоже на счастье» с участием Ады Роговцевой
- В Ботаническом саду состоится благотворительный завтрак в поддержку восстановления оранжереи
- Хор «Гомин», признанный лучшим в Украине, даст два концерта в Одесской филармонии
Одесса традиционно остается одним из главных культурных центров юга Украины даже в условиях полномасштабной войны. Город продолжает принимать гастрольные проекты национального уровня, благотворительные события и художественные инициативы, которые объединяют культуру, поддержку армии и сохранение городского наследия.
Афиша «Одесской жизни» сформирована на основе официальных анонсов площадок, организаторов и театров. Мы выбрали события, обладающие культурной ценностью, общественной значимостью и реальным интересом у зрителей — от музыки и театра до современного искусства.
Куда пойти в Одессе с 30 января по 5 февраля
Что: 🎵 Артем Пивоваров. Шоу с хором и оркестром
Где: Одесский театр оперы и балета
Когда: 30 января, 1, 3, 4 февраля в 18:00
Пять вечеров подряд Артем Пивоваров представляет в Одессе масштабное концертное шоу, в котором современная украинская музыка сочетается с академическим звучанием. В программе — симфонический оркестр НАОНИ, мужской хор капеллы имени Ревуцкого, народные инструменты и песни из проекта «Твои стихи, мои ноты». Все концерты имеют благотворительную цель — собранные средства направят на поддержку ВСУ.
🥐 Благотворительный дачный завтрак (в ресторане «Дача»)
Где: Французский бульвар, Ботанический сад
Когда: 31 января, 11:00
Ресторан «Дача» организует благотворительный завтрак в поддержку Одесского ботанического сада, оранжерея которого пострадала в результате обстрелов. Гостей ждут авторские одесские завтраки от шефа, живая музыка и атмосфера зимнего сада. Количество мест ограничено, все собранные средства пойдут на реставрацию.
🎨 Мастерская художника КИТ
Где: Европейская, 31, Музей современного искусства Одессы
Когда: 1 февраля, 14:00
МСМО на один день превратится в открытую мастерскую. Художник КИТ будет работать прямо в музейном пространстве, позволяя посетителям наблюдать за процессом создания работ, общаться и задавать вопросы. Формат события дает редкую возможность увидеть современное искусство «в действии».
🎭 Гастроли. «Похоже на счастье»
Где: Театр музыкальной комедии
Когда: 3 февраля, 18:00
Ироничная и одновременно трогательная комедия по пьесе «Беглянки» рассказывает историю двух женщин, которые случайно отправляются в совместное путешествие. В главных ролях — Ада Роговцева и Светлана Орличенко. Спектакль отмечен премией «Киевская пектораль», а Роговцева была признана лучшей актрисой года.
🎶 Хор «Гомин». «На бис»
Где: Одесская областная филармония
Когда: 5–6 февраля, 19:00
Хор «Гомин» из Львовского органного зала, признанный лучшим хором Украины 2024 года, снова выступит в Одессе. Коллектив стал настоящим феноменом благодаря эмоциональной подаче и популярности в социальных сетях. Билеты на концерты традиционно раскупают заранее.
Читайте также:
- Кафе в одесском книжном магазине: необычные завтраки и стоит ли туда заходить
- Не приют и не развлечение: чем новое котокафе в Одессе отличается от других
- Памятник Высоцкому в Одессе: как культурный объект стал точкой общественного конфликта