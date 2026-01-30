Ключевые моменты:

В Одесском театре оперы и балета пройдет пятидневное музыкальное шоу Артема Пивоварова с оркестром, хором и благотворительной целью

В Музкомедии покажут гастрольный спектакль «Похоже на счастье» с участием Ады Роговцевой

В Ботаническом саду состоится благотворительный завтрак в поддержку восстановления оранжереи

Хор «Гомин», признанный лучшим в Украине, даст два концерта в Одесской филармонии

Одесса традиционно остается одним из главных культурных центров юга Украины даже в условиях полномасштабной войны. Город продолжает принимать гастрольные проекты национального уровня, благотворительные события и художественные инициативы, которые объединяют культуру, поддержку армии и сохранение городского наследия.

Афиша «Одесской жизни» сформирована на основе официальных анонсов площадок, организаторов и театров. Мы выбрали события, обладающие культурной ценностью, общественной значимостью и реальным интересом у зрителей — от музыки и театра до современного искусства.

Куда пойти в Одессе с 30 января по 5 февраля

Что: 🎵 Артем Пивоваров. Шоу с хором и оркестром

Где: Одесский театр оперы и балета

Когда: 30 января, 1, 3, 4 февраля в 18:00

Пять вечеров подряд Артем Пивоваров представляет в Одессе масштабное концертное шоу, в котором современная украинская музыка сочетается с академическим звучанием. В программе — симфонический оркестр НАОНИ, мужской хор капеллы имени Ревуцкого, народные инструменты и песни из проекта «Твои стихи, мои ноты». Все концерты имеют благотворительную цель — собранные средства направят на поддержку ВСУ.

🥐 Благотворительный дачный завтрак (в ресторане «Дача»)

Где: Французский бульвар, Ботанический сад

Когда: 31 января, 11:00

Ресторан «Дача» организует благотворительный завтрак в поддержку Одесского ботанического сада, оранжерея которого пострадала в результате обстрелов. Гостей ждут авторские одесские завтраки от шефа, живая музыка и атмосфера зимнего сада. Количество мест ограничено, все собранные средства пойдут на реставрацию.

🎨 Мастерская художника КИТ

Где: Европейская, 31, Музей современного искусства Одессы

Когда: 1 февраля, 14:00

МСМО на один день превратится в открытую мастерскую. Художник КИТ будет работать прямо в музейном пространстве, позволяя посетителям наблюдать за процессом создания работ, общаться и задавать вопросы. Формат события дает редкую возможность увидеть современное искусство «в действии».

🎭 Гастроли. «Похоже на счастье»

Где: Театр музыкальной комедии

Когда: 3 февраля, 18:00

Ироничная и одновременно трогательная комедия по пьесе «Беглянки» рассказывает историю двух женщин, которые случайно отправляются в совместное путешествие. В главных ролях — Ада Роговцева и Светлана Орличенко. Спектакль отмечен премией «Киевская пектораль», а Роговцева была признана лучшей актрисой года.

🎶 Хор «Гомин». «На бис»

Где: Одесская областная филармония

Когда: 5–6 февраля, 19:00

Хор «Гомин» из Львовского органного зала, признанный лучшим хором Украины 2024 года, снова выступит в Одессе. Коллектив стал настоящим феноменом благодаря эмоциональной подаче и популярности в социальных сетях. Билеты на концерты традиционно раскупают заранее.

