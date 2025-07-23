Ключевые моменты:

Жители Белгорода-Днестровского вышили панно размером 2,20 м × 1,70 м с изображением Аккерманской крепости;

Автор идеи: Татьяна Есеналиева, учавствовали 4 вышивальщицы + более 100 жителей;

Срок работы: 1 год;

Панно планируют подавать в Национальный реестр рекордов Украины.

Размер полотна — 2,20 м на 1,70 м, работа над ним длилась целый год. Идея принадлежит Татьяне Есеналиевой, председательнице ОО «БЕРЕЖИНА». Эскиз разработала художница Анна Гавриличенко, которая также курировала художественную часть проекта, пишет издание «Юг сегодня».

Над панно трудились четыре вышивальщицы — Светлана Кудрявченко, Наталья Кравченко, Анна Белоус, Зоя Юрко, а также более сотни жителей города, которые во время мероприятий могли внести свой стежок. Вышивка проходила в артпространстве, созданном Есеналиевой во время войны.

Для работы использовали органические материалы — шелк, шерсть, хлопок, более 500 оттенков нитей.

Панно стало символом стойкости, памяти и единства. Его планируют подать в Национальный реестр рекордов Украины, а также использовать как старт для создания мастерской крафтовых изделий, которая даст новые рабочие места.

«Каждый стежок — это энергия, воспоминание, надежда. Крепость на холсте — символ прочности и несокрушимости. Это не просто пейзаж, это обет: «Мы здесь. Мы держим этот город. Мы остаемся», — говорится в описании произведения.

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