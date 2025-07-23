Ключевые моменты

23 июля Стамбул принимает 3-й раунд переговоров Украины и РФ;

Украина выделяет 3 вопроса для диалога: возвращение пленных, детей и встреча лидеров;

Ночью 27 из 71 российского дрона обезврежены над Украиной, 18 не достигли целей;

Украина потеряла истребитель Mirage-2000, пилот жив;

За сутки на фронте произошло 167 боевых столкновения. Потери российских захватчиков составили 970 человек.

Главное о переговорах в Стамбуле

Новый переговорный этап между украинской и российской делегациями анонсирован на среду, 23 июля. Встреча, как и предыдущие, проходет в Стамбуле при посредничестве Турции.

Информацию о дате подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в понедельник.

Украинскую делегацию на переговорах возглавит секретарь СНБО и бывший глава Министерства обороны Рустем Умеров, который уже участвовал в предыдущих раундах. Также в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД и Офиса президента.

Россию на переговорах будет представлять та же делегация, что и в прошлые разы. Как сообщил Песков, «с российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе». Таким образом, делегацию страны-агрессора возглавит Владимир Мединский – советник кремлевского лидера Владимира Путина.

Украинская сторона анонсировала три ключевых темы переговоров:

возвращение пленных;

возврат детей, вывезенных в РФ;

подготовка встречи на уровне лидеров.

Однако спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что во время встречи планируется обсуждение обоих меморандумов, которые стороны передали друг другу в предыдущих раундах. Также Песков заявил, что Кремль не ожидает от переговоров «прорывов из разряда чудес», и отказался давать какие-либо прогнозы по «достижению мира» в Украине.

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Последствия ночной атаки на Украину

В ночь на 23 июля враг атаковал 71-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Атаковано Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую и Черкасскую области.

Противовоздушной обороной сбито 27 вражеских БПЛА. Кроме того, 18 БпЛА — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание 26 беспилотников в 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Украина потеряла истребитель «Мираж»

Как сообщили в Воздушных силах, вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов.

«Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное. На земле — без пострадавших.

Назначена специальная комиссия, для установления причин авиационного происшествия», — говорится в сообщении.

Генштаб отчитался о ситуации на фронте

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 74 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Дачное и Алексеевка.

На Лиманском направлении враг провел 21 атаку. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Зеленая Долина, Мирное, Ямполовка, Торское и в направлении Серебрянки.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 167 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 113 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5686 обстрелов, в том числе 39 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3579 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, пункт управления и два средства РЭБ противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек.



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