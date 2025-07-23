Ключевые моменты
- 23 июля Стамбул принимает 3-й раунд переговоров Украины и РФ;
- Украина выделяет 3 вопроса для диалога: возвращение пленных, детей и встреча лидеров;
- Ночью 27 из 71 российского дрона обезврежены над Украиной, 18 не достигли целей;
- Украина потеряла истребитель Mirage-2000, пилот жив;
- За сутки на фронте произошло 167 боевых столкновения. Потери российских захватчиков составили 970 человек.
Главное о переговорах в Стамбуле
Новый переговорный этап между украинской и российской делегациями анонсирован на среду, 23 июля. Встреча, как и предыдущие, проходет в Стамбуле при посредничестве Турции.
Информацию о дате подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в понедельник.
Украинскую делегацию на переговорах возглавит секретарь СНБО и бывший глава Министерства обороны Рустем Умеров, который уже участвовал в предыдущих раундах. Также в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД и Офиса президента.
Россию на переговорах будет представлять та же делегация, что и в прошлые разы. Как сообщил Песков, «с российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе». Таким образом, делегацию страны-агрессора возглавит Владимир Мединский – советник кремлевского лидера Владимира Путина.
Украинская сторона анонсировала три ключевых темы переговоров:
- возвращение пленных;
- возврат детей, вывезенных в РФ;
- подготовка встречи на уровне лидеров.
Однако спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что во время встречи планируется обсуждение обоих меморандумов, которые стороны передали друг другу в предыдущих раундах. Также Песков заявил, что Кремль не ожидает от переговоров «прорывов из разряда чудес», и отказался давать какие-либо прогнозы по «достижению мира» в Украине.
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Последствия ночной атаки на Украину
В ночь на 23 июля враг атаковал 71-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Атаковано Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую и Черкасскую области.
Противовоздушной обороной сбито 27 вражеских БПЛА. Кроме того, 18 БпЛА — локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание 26 беспилотников в 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Украина потеряла истребитель «Мираж»
Как сообщили в Воздушных силах, вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов.
«Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное. На земле — без пострадавших.
Назначена специальная комиссия, для установления причин авиационного происшествия», — говорится в сообщении.
Генштаб отчитался о ситуации на фронте
В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.
На Покровском направлении наши защитники остановили 74 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Дачное и Алексеевка.
На Лиманском направлении враг провел 21 атаку. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Зеленая Долина, Мирное, Ямполовка, Торское и в направлении Серебрянки.
На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра.
По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 167 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 113 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5686 обстрелов, в том числе 39 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3579 дронов-камикадзе.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, пункт управления и два средства РЭБ противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- три танка,
- 2 боевые бронированные машины,
- 42 артиллерийские системы,
- 1 реактивную систему залпового огня,
- 115 беспилотных летательных аппаратов,
- 88 единиц автомобильной техники.