На потолке старинного одесского дома отреставрировали уникальное полотно Гольдштейна (фото)

Несмотря на военное положение, отключения света, тревоги и переживания, в Одессе на средства, собранные меценатами, завершилась реставрация уникального полотна Гольдштейна на потолке Музея Рериха на Большой Арнаутской. Произошло это силами реставраторов сообщества «Архитектура Одессы».

Все началось в июне 2020 года. Тогда половина полотна с живописью Лейбе Перецевича Гольдштейна обрушилась с плафона подъезда жилого дома и музея им. Рериха в доме Гольдштейна, что на Большой Арнаутской 47. «Архитектура Одессы» сообщала, что дождевая вода просочилась через чердак на плафон, ослабила потолок и обвалила штукатурку вместе с половиной рисунка. Спустя год после обрушения 120-летний артефакт культурного наследия продолжал плесневеть и портиться, поэтому картину забрали на реставрацию.

«Восстановление силами реставраторов «Архитектуры Одессы» заключалось в исследовании, консервации, ремонтных работах и реставрации полотна с живописью, декоративных углов и тяги. Уникальность полотна заключается в том, что это единственная в стране декоративно-станковая живопись, выполненная на полотне размером 170х430 см в 1900-х годах на потолке подъезда дореволюционного доходного дома наследников Гольдштейнов.

Проект осуществлен за полтора года (с 13 июня 2021 года по 27 декабря 2022 года) при поддержке 441 мецената. Было собрано 20100 €», — сообщает «Архитектура Одессы» на своей странице в Facebook.

У музея им. Рериха появится латунная табличка с описанием проекта и списком меценатов.

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Мария Котова

Фото с Facebook-страницы сообщества «Архитектура Одессы»