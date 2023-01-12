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На потолке старинного одесского дома отреставрировали уникальное полотно Гольдштейна (фото)

На потолке старинного одесского дома отреставрировали уникальное полотно Гольдштейна (фото)

Несмотря на военное положение, отключения света, тревоги и переживания, в Одессе на средства, собранные меценатами, завершилась реставрация уникального полотна Гольдштейна на потолке Музея Рериха на Большой Арнаутской. Произошло это силами реставраторов сообщества «Архитектура Одессы».

Все началось в июне 2020 года. Тогда половина полотна с живописью Лейбе Перецевича Гольдштейна обрушилась с плафона подъезда жилого дома и музея им. Рериха в доме Гольдштейна, что на Большой Арнаутской 47. «Архитектура Одессы» сообщала, что дождевая вода просочилась через чердак на плафон, ослабила потолок и обвалила штукатурку вместе с половиной рисунка. Спустя год после обрушения 120-летний артефакт культурного наследия продолжал плесневеть и портиться, поэтому картину забрали на реставрацию.

«Восстановление силами реставраторов «Архитектуры Одессы» заключалось в исследовании, консервации, ремонтных работах и реставрации полотна с живописью, декоративных углов и тяги. Уникальность полотна заключается в том, что это единственная в стране декоративно-станковая живопись, выполненная на полотне размером 170х430 см в 1900-х годах на потолке подъезда дореволюционного доходного дома наследников Гольдштейнов.

Полотно в одесском музее Рериха6
Полотно в одесском музее Рериха5
Полотно в одесском музее Рериха
Полотно в одесском музее Рериха4
Полотно в одесском музее Рериха3
Полотно в одесском музе2е Рериха
Полотно в одесском музее Рериха7

Проект осуществлен за полтора года (с 13 июня 2021 года по 27 декабря 2022 года) при поддержке 441 мецената. Было собрано 20100 €», — сообщает «Архитектура Одессы» на своей странице в Facebook.

У музея им. Рериха появится латунная табличка с описанием проекта и списком меценатов.

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Мария Котова
Фото с Facebook-страницы сообщества «Архитектура Одессы»

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