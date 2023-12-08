Два года с холодными батареями: жителям жилкомплекса на поселке Котовского вернут тепло

Более двух тысяч жителей жилого комплекса «Изумруд» по улице Сахарова, 36, которые второй год подряд живут без отопления, имеют шансы получить тепло уже нынешней зимой.
Этот вопрос решали на внеочередной сессии Одесского городского совета 7 декабря.
Второй год подряд более двух тысяч жителей ЖК «Изумруд» по улице Сахарова, 36 живут без отопления. Это 606 квартир.
Одесситы стали заложниками бюрократических затруднений, которые не могли решить застройщик и поставщик тепла. Дело в том, что помещение, где находится котельная, принадлежит юридическому лицу. Он заложил оборудование, а именно котлы, коммерческий банк. Само здание же продал второму собственнику, который требует от жильцов оплатить 100% долгов за тепло.
Читайте также: Разрушение котельной в Пересыпском районе: когда начнется ремонт и сколько это будет стоить
Присутствовавший на сессии глава Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал, что закон о войне дает возможность применить рычаги влияния – ОГА подписали совместный приказ с военным командованием и передали городскому совету в управление эту котельную.
Теперь функции по обслуживанию котельной перейдут в КП «Теплоснабжение города Одессы».
«Два года около двух тысяч одесситов из-за конфликта владельца котельной и ОСМД были без тепла.
Символично, что именно в День местного самоуправления есть утешительные плоды совместного труда. Подписал совместно с военным командованием приказ, благодаря которому город сможет взять под управление котельную, отвечающую за теплоснабжение дома. Представители городских властей, в свою очередь, провели переговоры с банком о передаче в управление мэрии на зимний период этого года котлы и все, что необходимо, чтобы работала котельная. Депутаты горсовета сегодня проголосовали за выделение средств на урегулирование этой проблемы», — сообщил Олег Кипер.
В настоящее время продолжаются переговоры об уплате долгов и зачислении ЖК в коммунальную собственность города. Представители ОСМД жилищного комплекса должны провести собрание с жителями и подписать коллективный договор с КП «Теплоснабжение города Одессы». На урегулирование ситуации в городском совете планируется выделить 2,4 млн. гривен.
Депутат Петр Обухов подчеркнул, что вопрос удалось решить только во время военного положения:
«Неадекватный человек, владелец этого помещения, держит в заложниках весь дом. Во время военного положения это помещение можно национализировать и отдать городу или через суды установить справедливость».
В мэрии сообщили, что аналогичная ситуация возникла на улице Багрицкого. Сейчас на Багрицком, 5/7 отключили тепло. Мэрия обещала решить этот вопрос в ближайшее время.