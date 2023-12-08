Два года с холодными батареями: жителям жилкомплекса на поселке Котовского вернут тепло

Этот вопрос решали на внеочередной сессии Одесского городского совета 7 декабря.

Второй год подряд более двух тысяч жителей ЖК «Изумруд» по улице Сахарова, 36 живут без отопления. Это 606 квартир.

Одесситы стали заложниками бюрократических затруднений, которые не могли решить застройщик и поставщик тепла. Дело в том, что помещение, где находится котельная, принадлежит юридическому лицу. Он заложил оборудование, а именно котлы, коммерческий банк. Само здание же продал второму собственнику, который требует от жильцов оплатить 100% долгов за тепло.

Присутствовавший на сессии глава Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал, что закон о войне дает возможность применить рычаги влияния – ОГА подписали совместный приказ с военным командованием и передали городскому совету в управление эту котельную.

Теперь функции по обслуживанию котельной перейдут в КП «Теплоснабжение города Одессы».

«Два года около двух тысяч одесситов из-за конфликта владельца котельной и ОСМД были без тепла.

Символично, что именно в День местного самоуправления есть утешительные плоды совместного труда. Подписал совместно с военным командованием приказ, благодаря которому город сможет взять под управление котельную, отвечающую за теплоснабжение дома. Представители городских властей, в свою очередь, провели переговоры с банком о передаче в управление мэрии на зимний период этого года котлы и все, что необходимо, чтобы работала котельная. Депутаты горсовета сегодня проголосовали за выделение средств на урегулирование этой проблемы», — сообщил Олег Кипер.

В настоящее время продолжаются переговоры об уплате долгов и зачислении ЖК в коммунальную собственность города. Представители ОСМД жилищного комплекса должны провести собрание с жителями и подписать коллективный договор с КП «Теплоснабжение города Одессы». На урегулирование ситуации в городском совете планируется выделить 2,4 млн. гривен.

Депутат Петр Обухов подчеркнул, что вопрос удалось решить только во время военного положения:

«Неадекватный человек, владелец этого помещения, держит в заложниках весь дом. Во время военного положения это помещение можно национализировать и отдать городу или через суды установить справедливость».

В мэрии сообщили, что аналогичная ситуация возникла на улице Багрицкого. Сейчас на Багрицком, 5/7 отключили тепло. Мэрия обещала решить этот вопрос в ближайшее время.