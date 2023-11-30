Новости Одессы и Одесской области

Разрушение котельной в Пересыпском районе: когда начнется ремонт и сколько это будет стоить

Разрушение котельной в Пересыпском районе: когда начнется ремонт и сколько это будет стоить

Котельная на Паустовского, которая пострадала во время урагана в ночь на 27 ноября, работает в штатном режиме. Однако ремонт поврежденной трубы начнется только после завершения отопительного сезона.

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

Сообщается, что эта котельная обеспечивает теплом 120 тысяч жителей, 10 детских садов, 9 школ и 6 медицинских заведений в Пересыпском районе города.

На данный момент продолжается разбор завалов, на объекте работают сотрудники КП «Теплоснабжение города Одессы», КУ «Спасительно-водолазная служба Одесского городского совета» и строители. При этом противоаварийные работы не мешают бесперебойно подавать тепло в доме одесситов.

По словам мэра Геннадия Труханова, до 20 декабря планируется убрать поврежденную стену и работать дальше, если позволит погода.

«Заказали оборудование на второй дымоход, чтобы в случае необходимости мог работать запасной котел», — отметил городской голова.

Читайте также: Непогода «добила» многострадальный дом на Базарной

В настоящее время идет проведение экспертизы, что установит причины падения трубы котельной «Северная-2».

Как сообщила директор КП «Теплоснабжение города Одессы», восстановление дымовой трубы во время отопительного сезона сделать невозможно, ведь процесс подачи тепла в дома не должен прекращаться. Вместе с тем проектировочные работы уже стартовали, их реализация начнется в межотопительный период.

«Разрабатываем проект по восстановлению трубы котельной, реализация которого будет возможна уже после окончания текущего отопительного сезона», – отметила Позднякова.

В мэрии предварительно посчитали, что ремонт ремонт трубы котельной «Северная-2» может обойтись в 45-50 миллионов.

«Приблизительно. Мы в первые дни так считали. Приблизительно 45-50 миллионов на восстановление самой трубы. Что касается котельной, мы не знаем, какой объем работ», — заявил мэр Одессы.

Напомним, ночью с 26 на 27 ноября из-за шквального ветра была повреждена часть трубы на котельной «Северная-2», расположенной в Пересыпском районе Одессы. На следующий день после обследования специалистами котельная была запущена в работу в тестовом режиме.

В мэрии показали, как происходит разбор завалов:

 

 

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить