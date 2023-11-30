Разрушение котельной в Пересыпском районе: когда начнется ремонт и сколько это будет стоить

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

Сообщается, что эта котельная обеспечивает теплом 120 тысяч жителей, 10 детских садов, 9 школ и 6 медицинских заведений в Пересыпском районе города.

На данный момент продолжается разбор завалов, на объекте работают сотрудники КП «Теплоснабжение города Одессы», КУ «Спасительно-водолазная служба Одесского городского совета» и строители. При этом противоаварийные работы не мешают бесперебойно подавать тепло в доме одесситов.

По словам мэра Геннадия Труханова, до 20 декабря планируется убрать поврежденную стену и работать дальше, если позволит погода.

«Заказали оборудование на второй дымоход, чтобы в случае необходимости мог работать запасной котел», — отметил городской голова.

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В настоящее время идет проведение экспертизы, что установит причины падения трубы котельной «Северная-2».

Как сообщила директор КП «Теплоснабжение города Одессы», восстановление дымовой трубы во время отопительного сезона сделать невозможно, ведь процесс подачи тепла в дома не должен прекращаться. Вместе с тем проектировочные работы уже стартовали, их реализация начнется в межотопительный период.

«Разрабатываем проект по восстановлению трубы котельной, реализация которого будет возможна уже после окончания текущего отопительного сезона», – отметила Позднякова.

В мэрии предварительно посчитали, что ремонт ремонт трубы котельной «Северная-2» может обойтись в 45-50 миллионов.

«Приблизительно. Мы в первые дни так считали. Приблизительно 45-50 миллионов на восстановление самой трубы. Что касается котельной, мы не знаем, какой объем работ», — заявил мэр Одессы.

Напомним, ночью с 26 на 27 ноября из-за шквального ветра была повреждена часть трубы на котельной «Северная-2», расположенной в Пересыпском районе Одессы. На следующий день после обследования специалистами котельная была запущена в работу в тестовом режиме.

В мэрии показали, как происходит разбор завалов: