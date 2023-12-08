Анекдот дня: чем хороши ателье в Одессе

Анекдот дня: зачем Фима пьет таблетки Доброе утро, одесситы! Декабрь набирает обороты, синоптики обещаю похолодание, многие решают укрепить организм витаминами и лекарствами. Это хорошо, но не делайте как герой нашего утреннего анекдота: ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня про случай в трамвае Доброе утро, одесситы! Наступил пик рабочей недели. Пора собираться на работу. А «Одесская жизнь» предлагает утренний анекдот про общественный транспорт: ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Фима, Циля и отношения Доброе утро, дорогие одесситы! А утро сегодня морозное, свежее. Но несмотря на то, что вставать с кровати не очень хочется, сегодня только вторник, до Нового года еще 26 дней, а поэтому продолжаем делать то, что надо. «Одесская жизнь» по традиции предлагает утренний анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Изя слушает Сарочку с открытым ртом Всех с добрым утром понедельника! И да пусть окажется он днем не тяжелым, а если не очень уж легким, то хотя бы продуктивным! ПОДРОБНЕЕ