Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: чем хороши ателье в Одессе

Анекдот дня: чем хороши ателье в Одессе

Доброе утро, Одесса! Последний день рабочей недели стартовал. А значит настроение уже хорошее. Еще более прекрасным его может сделать традиционный утренний анекдот от «Одесской жизни»:

Одесса. Ателье:

— Здравствуйте! Я хотел бы пошить у вас брюки.

— Какая проблема?! Таки садитесь и шейте!

ателье

портной

Еще анекдоты:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Анекдот дня: зачем Фима пьет таблетки
    Анекдот дня: зачем Фима пьет таблетки

    Доброе утро, одесситы! Декабрь набирает обороты, синоптики обещаю похолодание, многие решают укрепить организм витаминами и лекарствами. Это хорошо, но не делайте как герой нашего утреннего анекдота:

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня про случай в трамвае
    Анекдот дня про случай в трамвае

    Доброе утро, одесситы! Наступил пик рабочей недели. Пора собираться на работу. А «Одесская жизнь» предлагает утренний анекдот про общественный транспорт:

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: Фима, Циля и отношения
    Анекдот дня: Фима, Циля и отношения

    Доброе утро, дорогие одесситы! А утро сегодня морозное, свежее. Но несмотря на то, что вставать с кровати не очень хочется, сегодня только вторник, до Нового года еще 26 дней, а поэтому продолжаем делать то, что надо. «Одесская жизнь» по традиции предлагает утренний анекдот.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: Изя слушает Сарочку с открытым ртом
    Анекдот дня: Изя слушает Сарочку с открытым ртом

    Всех с добрым утром понедельника! И да пусть окажется он днем не тяжелым, а если не очень уж легким, то хотя бы продуктивным!

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: случай на одесской улице
    Анекдот дня: случай на одесской улице

    Утро доброе, Одесса! Этот воскресный день обещает быть достаточно теплым, более того, некоторые уверяют, что он будет последним теплым днем перед очередным существенным похолоданием… Так что грех такой возможностью не воспользоваться и не отправиться… Ну хотя бы просто прогуляться по улице!

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить