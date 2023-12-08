Два роки з холодними батареями: мешканцям житлового комплексу на селищі Котовського повернуть тепло

Це питання вирішували на позачерговій сесії Одеської міської ради 7 грудня.

Другий рік поспіль понад дві тисячі мешканців ЖК «Ізумруд» на вулиці Сахарова, 36 живуть без опалення. Це 606 квартир.

Одесити стали заручниками бюрократичних труднощів, які не могли вирішити забудовник та постачальник тепла. Справа в тому, що приміщення, де знаходиться котельня, належить юридичній особі. Він заклав обладнання, а саме казани, комерційний банк. Сам будинок ж продав другому власнику, який вимагає від мешканців сплатити 100% боргів за тепло.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер, який був присутнім на сесії, поінформував, що закон про війну дає можливість застосувати важелі впливу – ОДА підписали спільний наказ з військовим командуванням і передали міській раді в управління цю котельню.

Тепер функції обслуговування котельні перейдуть до КП «Теплопостачання міста Одеси».

“Два роки близько двох тисяч одеситів через конфлікт власника котельні та ОСББ були без тепла.

Символічно, що саме на День місцевого самоврядування є втішні плоди спільної праці. Підписав разом із військовим командуванням наказ, завдяки якому місто зможе взяти під управління котельню, яка відповідає за теплопостачання будинку. Представники міської влади, у свою чергу, провели переговори з банком про передачу в управління мерії на зимовий період цього року котли та все, що необхідно, щоб працювала котельня. Депутати міськради сьогодні проголосували за надання коштів на врегулювання цієї проблеми”, – повідомив Олег Кіпер.

Наразі тривають переговори про сплату боргів та зарахування ЖК у комунальну власність міста. Представники ОСББ житлового комплексу мають провести збори з мешканцями та підписати колективний договір з КП “Теплопостачання міста Одеси”. На врегулювання ситуації у міській раді планується виділити 2,4 млн. гривень.

Депутат Петро Обухов підкреслив, що питання вдалося вирішити лише під час воєнного стану:

“Неадекватна людина, власник цього приміщення, тримає у заручниках увесь будинок. Під час воєнного стану це приміщення можна націоналізувати та віддати місту або через суди встановити справедливість”.

У мерії повідомили, що аналогічна ситуація виникла на вулиці Багрицького. Нині на Багрицькому, 5/7 відключили тепло. Мерія обіцяла вирішити це питання найближчим часом.