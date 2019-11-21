Заложники частной котельной: более тысячи жителей Одессы могут остаться без отопления

Несколько домов в районе 1-й станции Люстдорфской дороги отапливались частной котельной. Но после повышения тарифа владелец котельной Александр Рудницкий потребовал погасить долги и отказался подключать тепло.

По информации издания “Таймер”, речь идет о домах по Хвойному переулку, 8 и 12, ул. Кропивницкого, 18/22 и Малиновского, 16. В них проживает около полутора тысяч человек.

В январе 2019 года ООО «Тёплый дом три», которое обслуживало котельную, подняло тарифы на отопление. Но по утверждению председателя ОСМД “Хвойный” Юрия Золотухина, не была соблюдена процедура пересмотра тарифов. В частности, для утверждения такого решения не собрали 50% жильцов, а под протоколом поставили поддельные подписи. Поскольку жильцы считают, что решение о повышении тарифов было подделано, они вообще перестали платить за отопление.

Собственник закрыл котельную, а предприятие переписал на другого человека. Ни одного из них жильцам пока не удалось разыскать, чтобы решить острый вопрос.

20 ноября прошло собрание жильцов, которые с наступлением холодов остались без отопления. На собрание прибыли и представители городских властей. По словам главы департамента городского хозяйства Дмитрия Жемана, мэрия готова взять эту котельную в своё управление. В таком случае городские власти могут подключить тепло в дома, а затем уже разбираться с тарифами и долгами. Но поскольку ни с предыдущим, ни с нынешним владельцем пока не удалось связаться, распоряжаться частной собственностью городские власти не могут. Вместе с тем, Дмитрий Жеман заверил, что если удастся решить вопрос с правом доступа к котельной, то тепло в домах может появиться в течение нескольких дней.

Фото: Таймер

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