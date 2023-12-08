Украинцам обещают «легкий заработок» в интернете: что скрывают заманчивые предложения?

В Украине не дремлют мошенники: очевидно, надеясь на солидный «куш» к новогодним праздникам, они придумали очередную схему. Теперь пользователям соцсетей предлагают «легкий заработок» в интернете. Но в итоге доверчивые соискатели не только не зарабатывают, но и теряют свои кровные.
Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
Сначала мошенники пишут людям в разных мессенджерах с предложением о «работе на неполную занятость», которая заключается в том, что необходимо либо ставить «лайки» либо под видео в ТикТок, либо на YouTube, либо писать какие-либо отзывы и комментарии. Обычно подобного рода предложения поступают с заграничных номеров.
Как отмечает Гороховский, по всей стране тысячи людей получают каждый день сотни тысяч подобных сообщений.
Сначала так называемые «работодатели» дают задание – «лайкать» приложения, видеоролики, сообщения и так далее. За это якобы честно сразу платят деньги, но небольшие. Это делается для того, чтобы завоевать доверие человека.
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Позже задач становится больше, и они становятся более «серьезными». А затем мошенники предлагают внести собственные средства, которые потом якобы умножатся. Обычно одной транзакцией это не заканчивается, а украинцы теряют десятки тысяч гривен, доверяя аферистам. которые после обмана как правило навсегда исчезают.
«Это обман, и в конце этой переписки вы потеряете деньги. Сразу или через неделю. Вам будут давать какие-то тупые задания (лайкать приложения, писать отзывы, комментарии и т.д.) вы получите немного денег (совсем немного), чтобы вы подумали, что все честно. Дадут немного и в конце попросят за свои деньги купить что-нибудь дорогое и пропадут»,
– предупреждает бизнесмен.
По словам Гороховского, эта схема в обращениях в поддержку Monobank закодирована как «заработок в интернете». Он отмечает, что только по обращениям в поддержку банка по итогам ноября текущего года около 3000 клиентов потеряли 65 миллионов гривен.
«И это только у нас, хотя нам удается выявлять и предотвращать более 70 % таких попыток, но это непросто»,
– подчеркнул соучредитель Monobank.
Напомним, ранее в Одессе правоохранители разоблачили мошеннический колл-центр, участники которого под видом международного инвестиционного холдинга обманывали украинцев и иностранцев. Задержаны 16 участников во главе с организатором.
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